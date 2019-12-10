Hakan Ağıt: Tanrım beni baştan yarat

(Dondurma ve pasta üreticisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hayatım Oscar

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Hayatim boyunca sırasıyla yaptığım meslekler garsonluk, bar işletmeciliği, öğretmenlik, dondurma üretimi, Cafe işletmeciliği ve son olarak pasta üretimi olmuştur. Bir 20 sene öncesi olmuş olsaydı resim ve dans ile ilgili meslekleri de denemek isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Aldığım siparişleri yetiştirmek.

Kayıtsız kalamadığım şey… İşime gösterdiğim önem.

En büyük pişmanlığım… Birçok pişmanlığım oldu ama her birine affedilir sebep bulabildim. Fakat sigaraya tekrar başlamam affedilir değil.

En büyük sevincim…2001 yılında yüksek lisans eğitimi için Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nü kazanmış olmak. O dönemlerdeki Kıbrıs’ta yaşamak 20’li yaşlardaki bir genç için çok sıkıntılı zamanlardı hayat tam bir işkence gibiydi, sınır kapıları açılmamıştı kuzeyde gidilecek yer sayısı çok azdı. İstanbul’a gitmek özgürlüğe kavuşmak gibi bir şeydi benim için.

Hayatımın dönüm noktası… Hayatımda birçok dönüm noktası oldu. Fakat bu dönüm noktalarının gerçekleşmesini sağlayan benim için çok önemli insanlar olduğu için olmuştur. Bu kişileri tarihsel olarak sıralayacak olursam, Mustafa Nuri, Emre Serdar ve İdil Seytanoğlu Serdar, Feral Uyumsal ve Chris Vasilliou’dur.

Beni en çok etkileyen yazar… Tam bir kitap kurduyum deycem yalan olacak. Çürümüş elmanın içerisinde kurtçuk rahmetli oldu. Son 5 yıldır pastacılık üzerine kitaplar alıyorum. Anna Olson, Gordon Ramsey gibi şeflerden etkilendiğimi söyleyebilirim.

Başucumdaki kitap… Hayatımda canımdan çok sevdiğim arkadaşım Uzay Demirağ in hediye etmiş olduğu 'küçük prens' kitabıdır.

En keyif aldığım müzik... Yaşıma bağlı olarak keyif aldığım müzikler her zaman değişmiştir. Ama pop müzik vazgeçilmezdir benim için.

En son izlediğim film… Son dönemlerde Netflix dizilerine sarmış durumdayım. En son izlediğim film 'Bridget Jones Diary’ serisinin sonuncusu oldu.

Kendim için son aldığım şey… Uyku yastığı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kravat

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Tanrım beni baştan yarat

Kendimde beğendiğim özellik… Arkadaşlığa verdiğim önem.

Olmasa da olur… Et yemekleri

Olmazsa olmaz… Dondurma

En iyi yaptığım yemek… Uzun zamandır yemek yapmıyorum. Garsonluk yaptığım dönemlerde İstanbul'daki sebze restoranı 'Zencefil'in menüsünde yer alan ve orada öğrendiğim mantarlı kabak diyebilirim.

Hayalimdeki dünya... Irkçılığın, şiddetin, torpilin, haksızlığın, savaşın, açlığın, fakirliğin, hayvan ölümlerinin, orman yangınlarının olmadığı bir dünya.

Aşk benim için… Bir anda olmayan olgunlaşandır.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Sezen Aksu

Görmek istediğim yer… New York

Mutlaka yapmak istediğim… Görmediğim ülkeleri gezip görmek.

Son olarak söylemek istediklerim... Bu Mona Lisa çok küçük.