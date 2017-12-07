"Hak- Sen, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacak"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Genel Başkanı İzzet Türkmen, sendikalarının amacının çalışan kesimlerin haklarının korunması olduğunu belirterek, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmama yönündeki kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.

Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ocak Erken Genel Seçimlerinde bazı sendika yönetim kurulu üyelerinin milletvekili adayı olduğunu belirterek, sendikalarının kuruluş ilkelerinden sapma olmadan yoluna devam edeceğini söyledi.

Türkmen, kişilerin siyasal tercihlerinin sendikanın sorgulayacağı bir husus olmadığını ifade ederek, “Ancak yönetim kurulumuzda siyasal etiketi taşıyan arkadaşlarımızın bulunması sendikamızın kuruluş ilkelerine ters olduğu gibi etik de değildir. Bu nedenle aday olan arkadaşlarımız da doğru bir hareket içinde olmuşlar ve görevlerinden azillerini isteyen dilekçelerini sendikamıza sunmuşlardır” dedi.

Üyelerin siyasal görüşlerinin olmasının sağlıklı bir düşünce olduğunu ifade eden Türkmen, şöyle devam etti:

“Hak-Sen, gerek yönetim kurulundaki görevlerinden istifa edip aday olan arkadaşlarımıza, gerekse diğer aday olan üyelerimize başarılar diler.”