KAR- İŞ’in, hak ararken toplum kamu yollarını salimen kullanmaktan men etme ve Yol Trafik Yasalarına aykırı hareket etme hakları bulunmadığını altını çizen Ombudsman, yol içersinde park edilmiş, trafik için engel teşkil eden araçlarını çekerek yasalara uymaları çağrısında bulundu.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)’İn bugün 5. gününe giren eylemine ilişkin açıklama yaptı, ‘Temel hak ve özgürlüklerin sınırsız olmadığını’ altını çizdi.

KAR- İŞ’in hak ararken diğer taraftan bu hakka dayanarak toplum fertlerini kamu yollarını salimen kullanmaktan men etme ve Yol Trafik Yasalarına aykırı hareket etme hakları bulunmadığını altını çizen Ombudsman, toplum bireylerinin haklarını ihlal eden yol içersinde park edilmiş, trafik için engel teşkil eden araçlarını çekerek yasalara uymaları çağrısında bulundu.

Açıklama şöyle:

“Hukuk, çatışan menfaatlerin uzlaştırılmasıyla toplumun korunup geliştirilmesini sağlayan bir araçtır. Hukukun en başta gelen işlevi kişilere geleceği öngörme imkanı vermesi, keyfiliğe karşı güvenlik sağlaması, toplumsal yaşamı düzenlemesi, uyuşmazlıkları çözmesi ve adaleti sağlamasıdır. Bu bağlamda, hukukun sağladığı işlevler neticesinde kamu otoritesi kullanan kişi ve kurumların keyfi davranamayacakları gibi bireyler de kamu makamlarına karşı keyfi davranamazlar veya keyfi güç kullanamazlar.

KKTC Anayasası’nın 32’inci maddesi tahtında yurttaşlar, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Yine, Toplu Sözleşme ve grev hakkı KKTC Anayasası’nın 54’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca çalışanlar, işverenle olan ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal durumlarını korumak ve düzeltmek amacıyla grev hakkına sahiptir. Grev hakkının kullanılması, yalnız ulusal güvenliği, anayasal düzeni, kamu özgürlükleri korumak amacıyla yasa ile düzenlenebilir.

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) dört gün önce başlattığı araçlı eylemini bugün de devam ettirerek eylem çerçevesinde Birlik üyeleri Girne Caddesi üzerine, Cumhuriyet Meclisi önüne veya yol içerisine araçlarını park ederek terk ettiler. KKTC Anayasası’nda belirtilen temel hak ve özgürlüklerin kullanılması tabi ki en doğal insan hakkıdır ve saygı ile karşılanmaktadır. Ancak temel hak ve özgürlükler öngörüldükleri amaç dışında kullanılamazlar ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamazlar.

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmeleri Birliği (Kar-İş) eylemlerini devam ettirme hakları olmakla birlikte bu mücadeleyi sürdürürken kamu yollarını işgal edip suç işleyecekleri ve demokratik toplum düzenine de müdahale edecekleri anlamına gelmemektedir. Temel hak ve özgürlükler sınırsız değildir. Bir taraftan hak ararken diğer taraftan bu hakka dayanarak toplum fertlerini kamu yollarını salimen kullanmaktan men etme ve Yol Trafik Yasalarına aykırı hareket etme hakları bulunmamaktadır. Bir hak kullanılırken başkasına zarar vermemesi veya zarar verme tehlikesi olmaması esastır.

Bu itibarla, Kar-İş üyelerinin KKTC Anayasası hükümlerinde belirtilen demokratik hakkı kullanırken sağduyulu davranmalarını, başkalarının haklarını ihlal etmemelerini ve toplum bireylerinin haklarını ihlal eden yol içersinde park edilmiş bulunan ve trafik için engel teşkil eden araçlarını çekerek yasalara uymaları gerekmektedir.”