Haftasonu yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi tahminlerinde göre yarın ve pazar günü öğleden sonra yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Ağustos dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde 31 – 34 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek