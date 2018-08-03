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Haftasonu yağmur bekleniyor

Haftasonu yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi tahminlerinde göre yarın ve pazar günü öğleden sonra yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

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Meteoroloji Dairesi tahminlerinde göre yarın ve pazar günü öğleden sonra yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Ağustos dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  hava genellikle açık ve az bulutlu  geçecek. 
En yüksek hava sıcaklığı  iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde  31 – 34 ºC    dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek

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