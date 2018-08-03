Haftasonu yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi tahminlerinde göre yarın ve pazar günü öğleden sonra yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
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Meteoroloji Dairesi tahminlerinde göre yarın ve pazar günü öğleden sonra yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Ağustos dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde 31 – 34 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek
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Etiketler : meteoroloji, yağmur
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