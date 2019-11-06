Haftanın Şarkısı Serdar Kavaz’dan  ‘Rüya’

Ersin Kaşif

Bu hafta yine, Kıbrıslı bir müzik videosu ilgimizi çekti ve sayfamıza taşıdık. 2019 yılının sonlarına yaklaştıkça, 2019’un Kıbrıslı kliplerine yer vermek istedim. Değerli dostum Serdar Kavaz’ın Rüya’sını Adres Müzik olarak çok beğendik ve haftanın videosu olarak sayfamıza taşıdık.

‘Rüya’

Duygusal, güzel bir beste. Söz-Müzik: Serdar Kavaz, Yönetmen: Ali Atamer Dron, Kurgu: Orçun Havanik, Derya Atamer… Mavifilm Medya Production Rüya’nın sizlerle buluşmasını sağladılar.

Serdar Kavaz’ı genellikle insanın ruhuna hitap eden, duyguların tavan yaptığı sözlerinin olduğu besteleriyle tanırım. Tabii ki, kişiliğinin aynasıdır Serdar’ın besteleri. Tam bir Kıbrıs aşığıdır ve Kıbrıs’la ilgili şarkıları da çoktur. 2019 yılında yaptığı Rüya isimli şarkısı için şunları söylemiştir;

“Hayırlısıyla ‘Rüya’ isimli şarkımın klibini, Ilgaz Dağlarının eteklerinde bulunan Etel Winery, Gillham Vineyard Hotel'de gerçekleştirdik.

Mavi Ajans, kameralarıyla Ali Atamer ve Derya Atamer'e ayrıca dron çekimlerini yapan Orçun Havanik arkadaşa 43°sıcak altında çekimlerde verdikleri emeklerden dolayı herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ayrıca klibimde oynayan ve bana eşlik eden Eşim Çiğdem Kavaz'a da teşekkür etmek istiyorum. Bazı şeyler bir Rüya gibi aslında ve bu Rüya sizlerle daha güzel oldu, geriye kalan, verdiğimiz emeklerin karşılığını alabilmek ve görebilmek.

Sağlıkla Sevgiyle Özde Kalın. BRTK TOP 10 Programında beni iki aydır Listede Tutan sevenlerime, bana SMS atan ve desteklerini eksik etmeyen tüm herkese çok teşekkür etmek istiyorum.”