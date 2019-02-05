Haftanın kârlısı Göçmenköy

K-Pet Birinci Lig’de ikinci devre hafta sonu başladı. Lig lideri Göçmenköy konuk ettiği Düzkaya’yı 3-2 yenerek devreye galibiyetle başladı. Zirve takipçisi Akova Vuda’nın Çanakkale ile 3-3, Hamitköy’ün de deplasmanda Karşıyaka’ya 4-0 mağlup olması sonrasında Göçmenköy en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 3’e çıkardı.

Yalova’nın konuk ettiği Mormenekşe’yi 3-2 yenerek üst sıralara biraz daha yanaştığı haftada Ozanköy geriye düştüğü maçta Bostancı Bağcıl’ı 2-1 yenerek haftayı beşinci sırada tamamladı.

Haftanın gollü geçen maçında Mesarya konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni 4-3’lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Yonpaş Dumlupınar ise Maraş karşısında tek gollü galip gelerek haftayı üç puanla kapatan ekipler arasında yer aldı. Doğancı ligin son sırasındaki Değirmenlik’i 4-2 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

SONUÇLAR

Ozanköy-Bostancı Bağcıl: 2-1

Karşıyaka-Hamitköy: 4-0

Mesarya – Yeniboğaziçi: 4-3

Yonpaş Dumlupınar-Maraş: 1-0

Yalova-Mormenekşe: 3-2

Göçmenköy-Düzkaya: 3-2

Akova-Çanakkale: 3-3

Doğancı-Değirmenlik: 4-2

GOL KRALLIĞI

21 Gol: İrfan Boşnak (Akova Vuda)

14 Gol: Muhammet Savaşçı, Toykan Hacet (Hamitköy)

13 Gol: Mustafa Arnavut (Göçmenköy), Cemil Awwad (Akova Vuda)