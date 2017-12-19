Haftanın kârlısı Esentepe

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Birinci Lig’in geride kalan 13’üncü haftasında Esentepe dışında zirve yarışında bulunan ekiplerden başka hiçbiri kazanamadı. Ligin zirvesinde bulunan Gönyeli, Maraş ile berabere kalırken, Mormenekşe, Hamitköy ve Dumlupınar sahadan yenik ayrıldı.

Esentepe’nin haftası oldu

Ligin 13’üncü haftasında Bostancı Bağcıl’ı konuk eden Esentepe, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ligde zirve yarışı veren Gönyeli, Dumlupınar, Hamitköy, Maraş ve Mormenekşe takımları aynı haftada puan kaybedince haftanın karlısı Esentepe oldu. Kırmızı beyazlı ekip, 25 puanla ligin 2’nci sırasında bulunuyor.

Aralık ayı Gönyeli’ye yaramadı

K-Pet Birinci Lig’de lider konumunda bulunan Gönyeli, Aralık ayında çıktığı 3 karşılaşmada da galibiyetle tanışamadı. Kırmızı beyazlılar, son 3 haftada oynadığı Görneç, Dumlupınar ve Maraş karşılaşmalarından sadece 2 puan toplayabildi. Gönyeli, ligin zirvesinde yer alamaya devam etse de, en yakın takipçisi ile puan farkı azaldı.

Alt sıralardakiler nefes aldı

Ligin 13’üncü haftası alt sıralarda kümede kalma mücadelesi veren takımlar için iyi bir hafta oldu. Alt sıralarda yer alan takımlardan Akova Vuda, Çanakkale, Doğancı ve Değirmenlik kazanıp nefes alırken, Görneç ve Kaya Mehmetçik yine boyun eğmek zorunda kaldı.

K-Pet Birinci Lig

Esentepe – B.Bağcıl: 2-0

Doğancı - Kaya Mehmetçik: 2-0

Mormenekşe – Değirmenlik: 1-3

Çanakkale – Hamitköy: 2-1

Görneç - Akova Vuda: 1-2

Gönyeli – Maraş: 0-0

Lapta - Girne HE: 2-2

Göçmenköy – Dumlupınar: 2-0