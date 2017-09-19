Futbol yaşantısını Galatasaray Spor Kulübü’nün U21 takımında sürdüren ve attığı gollerle dikkat çeken Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri’nin Kasımpaşa’ya attığı gol haftanın golü seçildi. Galatasaray’ın Twitter’daki resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Sivri’nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalınan maçta kaydettiği gollerden bir tanesinin sarı kırmızılıların akademisinde “Haftanın golü” olarak seçildiği duyuruldu.

Türk basınında da yer alıyor

Öte yandan Kıbrıslı Türk oyuncu Ahmet Sivri, Türkiye basınına konu oluyor. Türkiye spor basınında en çok okunan gazetelerden biri olan Fanatik, yaptığı haberle oyuncunun şu ana kadar gösterdiği performansı ön plana çıkardı.

Genç oyuncu Ahmet Sivri, şu ana kadar Galatasaray U21 takımında çıktığı 5 karşılaşmada 5 gol kaydetmeyi başardı. Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray A takımının Eyüpspor’la oynadığı hazırlık karşılaşmasında da görev almıştı.