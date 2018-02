Haftanın Genç ve İyi Sesleri

Ersin Kaşif

HAFTANIN GENÇ SESİ, LÜTFİYE ÖZİPEK!

Bu haftanın en iyi genç solisti, tabii ki Lütfiye Özipek. İzlenme rekorları kıran, Türkiye’nin Acun Medya Prodüksiyonları’ndan biri olan “O Ses Türkiye” yarışmasında Kıbrıslı Türkler de büyük heyecan yaşadılar. Birçok iyi rakibini eleyerek şampiyon olan Lütfiye, geceye de damgasını vurdu. İlk defa bir Kıbrıslı’nın, Türkiye çapında popüler olan bir yarışmada birinci olması, Ada’da heyecan yarattı ve herkesi o akşam televizyona bağladı. Güzel bir ses yarışması oldu ve son final akşamında ilgi en yüksek oranına çıktı. Bu ilgi odağında ise bizlerden biri olan Lütfiye Özipek vardı. Bu fırsatı iyi kullanması ve değerlendirmesini umar, Adres müzik olarak onu kutluyoruz.

DÜNYANIN YENİ YILDIZLARI İSVEÇ’TEN KLARA VE JOHANNA

İsveç çıkışlı sanatçı ve müzik insanlarının dünya popüler müzik piyasasında hatırısayılır bir yeri var. Klara ve Johanna Söderberg kardeşler bu dalganın en yenileri.

First Aid Kit, folka gönül vermiş bir ekip. İsveçliler, Stockholm çıkışlılar. Ama hedef kitleleri kendi şehirleri Stockholm’deki dar bir indie camiası değil. Onlar sıradan Amerikan halkının müzik kulağına hitap ediyorlar. Ve bu işte hayli başarılılar. Stevie Nicks’in büyüleyici vokallerine ve Fleetwood Mac’in büyüleyici bir berraklıktaki grup sound’una biraz Joni Mitchell eklenebilir, America’nın “Ventura Highway”de kullandığı gitarları da olursa sonuç muhteşem. First Aid Kit, İsveçli olmalarına rağmen zihinleri ve kalpleri Amerikan kırsalında, sonsuz ovaları ve ufku kesen bir yolda yoluna devam eden eski tip bir arabada ya da yol üstündeki bir diner’da olan iki kızkardeş. Müzisyen babalarının izinden giderek şarkı söylemeye başlayan, Stockholm metrosunda müzisyenlik de dahil, buldukları her yerde şarkı söyleyip müzik yapan ikili bugünlerde yeni albümü “Ruins”i yayınladı. Bu onların dördüncü, Sony Columbia ile anlaştıktan sonra yayınlanan ikinci uzunçaları. Sony detayını veriyorum çünkü dünya çapında olmaları bu imzanın ardından oldu. Burada altı çizilmesi gereken bir nokta varsa o da First Aid Kit’in “Ruins”de uluslararası bir sound elde etmiş olması. Bu sound’da İsveçli ya da indie hiçbir şey yok. Bu net ve katıksız bir Amerikan folk sound’u. Orta Amerikalı bir grup da olabilirdi bu iki kardeş, İsveçli ya da Bulgar. Hiç fark etmez. Bu yönüyle bu müzikle ekip artık çıkış referansları olan folk revival ekibi Fleet Foxes’ın ele alındığı “indie” kategorisinden “pop”a geçmiştir. İsveçli müzisyenlerin ve müzik insanlarının dünya pop müziğindeki etkisi Abba’dan bu yana devam ediyor. Amerikan ana akım pop müziğine beste veren Max Martin gibi piyasanın kurdu isimlerden, Avicii gibi EDM starlarına geniş bir yelpaze var işin mutfağında ve sahnelerde hayli aktif görevlerde bulunan. First Aid Kit, İsveçlilerin dünya piyasasına ve dolayısıyla uluslararası dinleyicinin kalbine olan erişim imkanlarını iyi kullanıyor. Avantajlardan faydalanıyor.