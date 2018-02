Haftanın En İyileri

Ersin Kaşif

Rita Ora ve Selena Gomez haftanın en iyileri olarak öne çıktılar… Biz de onları bu sayfadan sizin için tanıtmaya çalıştık.

RİTA ORA

Rita Ora, şarkıcılığı ve sinema oyunculuğuyla dünyada adından söz ettirmeye başladı. 26 Kasım 1990 tarihinde Yugoslavya, Piriştina'da doğan Rita’nın Elena adında kız kardeşi ve Don adında erkek kardeşi var. Doğduğu yıl ailesi İngiltere'ye göç edip İngiliz vatandaşı oldu. Tam adı Rita Sahatçiu Ora'dır. Annesi Vera Psikiyatrist, babası Besnik bar sahibidir. "St Cuthbert with St Matthias CE Earls Court" ilkokulunu bitirdikten sonra "Sylvia Young" Tiyatro Okulunda okudu. Ardından "St Charles Catholic Sixth Form Koleji"nden mezun oldu. 2007 yılında Craig David le birlikte Awkward şarkısını seslendirdi, bu onun ilk müzik çalışması oldu. Tinchy Stryder ile Where Is Your Love şarkısına düet yaptı ve klipte rol aldı. 2009 yılında Forever Young şarkısının klibinde ve Drakein Over klibinde yer aldı. 2009 yılında Eurovision’da İngiltere adına yarışmak için BBC'nin Eurovision Your Country Needs You adlı yarışmasında seçmelere katıldı. Rita, ilk albümü Ora'yı 27 Ağustos 2012'de yayınladı ve albüm Britanya'da 1 numaraya yükseldi. En büyük idolünün Gwen Stefani olduğunu söyleyen Rita, giyim tarzı ve moda anlayışıyla Marilyn Monroe'yu kendine örnek alıyor.

Ödülleri;2012(MOBO)EnİyiÇıkışYapanSanatçı,2012UrbanMüzikÖdülleriEnİyiUluslararasıSanatçı

2013 - Glamour Yılın Kadını Ödülleri - İngiltere Solo Sanatçı Albümleri :2012 – Ora Filmleri;2015GrininElliTonu,2014Dolandırıcılar,2013.90210(dizi)(konukoyuncu)

2013HızlıveÖfkeli6(konukoyuncu) 2004 – Spivs.

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, Temmuz 1992’de Teksas’da doğan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı. Gomez ailesinin tek çocuğudur. Selena’nın annesi Dallas’taki yerel tiyatrolarda sahne almıştı. Çocukluğunda hep annesinin provalarını seyreden Selena’nın da oyunculuk yeteneği annesinden ileri gelmektedir. Selena Gomez Dallas’taki bir ajans tarafından keşfedilir. İlk rolü 7 yaşındayken Barney & Friends’te Gianna adlı karakterdir. En iyi bilinen rolü Emmy ödüllü Waverly Büyücüleri adlı Disney Channel dizisindeki Alex Russo karakteridir. 2004 yılında Disney Channel tarafından keşfedildi ve yükselişi başladı. 2007 yılında başrolünde oynadığı Sihirbaz Kardeşler (Wizards of Waverly Place) dizisiyle tüm dünyada tanındı. 2008’de ise solisti olduğe grubunu kurarak müzik kariyerine başlar. Televizyon filmlerinde de rol alan Selena Ekim 2007’den itibaren Disney Channel için Wizards of Waverly Place’te Alex Russo karakterini canlandırdı. Selana’nın kariyeri müzik dünyasına doğru genişlemiştir; Gomez, Selena Gomez & the Scene adlı pop grubunun kurucusu ve solistidir. 2008 yılında Selena Gomez, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı. Türkiye’de gösterime giren son filmi Bahar Tatili (Spring Breakers) oldu. Ayrıca hazırlıklarını tamamladığı solo albümünün ilk single’ı Come & Get It, Nisan 2013’te yayınlandı. Stars Dance adını taşıyan albümün 2013 yazında piyasaya çıktı. Rita Ora ve Selena Gomez sinema ve müzik alanlarında kendilerini yetenekleri ile ispat ettiler. Onların isimleri dört kıta da biliniyor.