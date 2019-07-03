Haftanın En Çok İzlenen Videosu ‘Sürsün Bahar’a Büyük İlgi

Ersin Kaşif

Bu hafta Türkiye’den bir müzik haberiyle sizlerleyiz. Can Kazaz’ın son albümüne ismini veren şarkısı ‘Sürsün Bahar’ için çektiği klip, müzikseverler tarafından ilk haftasında yoğun ilgiyle karşılandı. Tabii ki biz de en yenileri yine kaçırmadık ve sayfamızda konuk ettik.



Yönetmenliğini Onur Işık Cantürk’ün üstlendiği ve çekimleri Bolu’da gerçekleştirilen ‘Sürsün Bahar’ videosunu YouTube üzerinden izlemek ve ‘Sürsün Bahar’ı dijital platformlar üzerinden dinlemek için ise için işte adres: https://bit.ly/2UNg6NZ ‘Sürsün Bahar’ı dijital platformlar üzerinden hemen dinleyin; https://UMGTurkey.lnk.to/can-kazaz-sursun-bahar

Sosyal medya üzerinden sevgi dolu tepkiler aldığını belirterek gösterdikleri yoğun ilgi için hayranlarına teşekkür eden sanatçı, yeni klibini özel kılan duyguları şöyle açıkladı: “Şarkılara sığmayan sonsuz bir sevgiyle babamın kıymetli hatırası için imkân ve becerilerimin el verdiği en güzel anıtı yapmaya çabaladım, artık içim rahat. Gidin sevdiklerinize sarılın ki sürsün bahar”. Universal Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alan “Sürsün Bahar” albümü, Can Kazaz’ın şehir hayatına ve şehir hayatında yalnızlaşmış modern insana dair çarpıcı gözlemlerini içinde barındırıyor.

Rocketman Filminin Soundtrack Albümü Etkileyici!

Merakla beklenen ve ülkemizde 14 Haziran’da vizyona giren filmin, orijinal film müzikleri albümü, 24 Mayıs’ta çıkmıştı. Bu yılın en çok beklenen soundtrack albümünün detayları açıklandı. “Rocketman: Music From The Motion Picture” albümü 24 Mayıs’ta Universal Music etiketiyle müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı. Efsanevi besteci ve prodüktör Giles Martin, Elton John’un klasikleşmiş eserlerini filmin gidişatına uygun olarak yeniden yorumladı ve tüm şarkılar filmde Elton John’u canlandıran yetenekli aktör Taron Egerton’ın kendi sesiyle kaydedildi. Elton John bu heyecan verici performansla ilgili şunları söyledi: “Bestelediğim ve kaydettiğim müziğin Taron tarafından seslendirilmesi çok önemliydi. Bernie’nin sözleri ve benim müziğimin onun tarafından tamamen yorumlanmasını istedim. Taron’ı Giles Martin’in ellerine teslim ettim, ona çok güveniyorum çünkü mükemmel. Taron’ın arkasında durup tüm süreci izlemek istemedim. Onlara güvendim ve artistik olarak ne yapmaları gerekiyorsa tamamen onlara bıraktım. Sonuçları dinlediğimde gerçekten çok etkilendim. Müziği doğru şekilde yapabilmek en önemlisiydi, çünkü filmin hikayesinde doğrudan yerleri var.” Taron Egerton ise projeyle ilgili şöyle konuştu: “Filmde Elton ile birlikte çalışabilme şansımız sayesinde klasikleşmiş şarkılarını yeniden yorumlarken ne kadar ileri gidebileceğimizi gördük. Giles Martin’in inanılmaz bir müzik zevki var ve çok yetenekli. Bu sayede şarkılara sadık kalırken onları başka bir yere taşıma şansı bulduk.”

Giles Martin: “Elton ile ilgili en güzel şey, onun gerçek bir sanatçı olması ve insanların onun şarkılarını daha ileri taşımalarını istemesi. Şarkılarının yorumlanmasını istedi, bu onun için çok tazeleyici oldu. Filmin hikayesini oluşturan ve onun kalbi olan şey şarkılar olduğu için bu çok önemliydi. Taron’ın şarkıları söylerken kendini çok fazla işin içinde hissetmesi her şeyi daha da güzel yaptı. Başka birinin Elton’ı oynayabileceğini sanmıyorum.”

Soundtrack albümü aynı zamanda yepyeni bir Elton John & Bernie Taupin bestesi olan “(I’m Gonna) Love Me Again”i de içinde barındırıyor. Prodüktörlüğü Giles Martin tarafından yapılan albüm 2017-2019 yılları arasında İngiltere’nin efsanevi Abbey Road ve AIR stüdyolarında kaydedildi.