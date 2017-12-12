Haftanın açılışı LAÜ’den
Büyük Kadınlar Ligi’nde 5. haftanın açılış maçında LAÜ, konuk ettiği Y.Erenköy’ü mağlup etti
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde 5’inci hafta dün akşam oynanan Lefke Avrupa Üniversitesi – Yeni Erenköy Belediyesi mücadelesi ile başladı. Rakibini 25-14, 25-17 ve 25-14’lük set sayıları ile 3-0 mağlup eden LAÜ, ligdeki 4’üncü galibiyetine imza attı.
Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler liglerine bu akşam oynanacak olan karşılaşmalarla devam edilecek. Program şöyle:
Bugün
Necati Taşkın Spor Salonu: Vakıflar – DAÜ (B.Kadın – 18.30)
Necati Taşkın Spor Salonu: Vakıflar – DAÜ (B.Erkek – 20.00)
Mağusa Arena: Çamlık Spor – YDÜ (B.Kadın – 18.30)
Mağusa Arena: Çamlık Spor – YDÜ (B.Kadın – 20.00)
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