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  3. Haftanın açılışı LAÜ’den
Haftanın açılışı LAÜ’den

Haftanın açılışı LAÜ’den

Büyük Kadınlar Ligi’nde 5. haftanın açılış maçında LAÜ, konuk ettiği Y.Erenköy’ü mağlup etti

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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde 5’inci hafta dün akşam oynanan Lefke Avrupa Üniversitesi – Yeni Erenköy Belediyesi mücadelesi ile başladı. Rakibini 25-14, 25-17 ve 25-14’lük set sayıları ile 3-0 mağlup eden LAÜ, ligdeki 4’üncü galibiyetine imza attı.

Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler liglerine bu akşam oynanacak olan karşılaşmalarla devam edilecek. Program şöyle:

 

Bugün

Necati Taşkın Spor Salonu: Vakıflar – DAÜ (B.Kadın – 18.30)

Necati Taşkın Spor Salonu: Vakıflar – DAÜ (B.Erkek – 20.00)

Mağusa Arena: Çamlık Spor – YDÜ (B.Kadın – 18.30)

Mağusa Arena: Çamlık Spor – YDÜ (B.Kadın – 20.00)

 

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