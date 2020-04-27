Haftalık trafik raporu: 9 kaza, 6 yaralı...

Ülke genelinde son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 31 sürücüye trafik suçundan işlem yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 20-26 Nisan tarihleri arasındaki dönemde, 582 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 6’sı alkollü araç kullanmak, 5’i dikkatsiz sürüş yapmak, 3’ü seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak, 3’ü sigortasız veya kapsamı dışında, 1’i seyrüsefer ruhsatsız, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 5’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

9 KAZANIN 7’Sİ DİKKATSİZLİK VE SÜRATTEN…

Aynı dönemde 9 trafik kazası meydana geldiği, kazalardan 4’ünün yaralanmayla ve 5’inin de hasarla sonuçlandığı, kazalarda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazaların 4’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 3’ü süratli araç kullanmak, 1’i kavşakta durmamak, 1’inin de yakın takipten meydana geldiği ifade edildi.

Kazalarda toplam hasar miktarının 140 bin TL olduğu belirtildi. Kazaların 3’ü Lefkoşa, 2’si Gazimağusa, 2’si Girne, 1’i Güzelyurt, 1’i de İskele’de meydana geldi.