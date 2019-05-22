'Haftada 100- 150 mülteci kuzeyden güneye geçiyor'

Suriyeli 45 kişinin dün Ledra Palace geçiş noktasından güneye geçtiği öne sürüldü.

Fileleftheros 2 erkek, 10 kadın ve 4’ü refakatçisiz 33 çocuktan oluşan grubun Türkiye’den KKTC’ye, buradan da güneye geçerek sığınma talebinde bulunduğunu iddia etti.

Habere göre güneydeki makamlar, sığınma istemek maksadıyla Kıbrıs’ın güneyine giden mültecilerin artık yasal geçiş noktalarını kullanıyor olmalarından endişeli. Son dönemde haftada 100-150 mültecinin güneye giderek sığınma talep ettiği de habere eklendi.