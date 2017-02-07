Kuzey Kıbrıs'tan yasa dışı bir şekilde sınır dışı edildikten sonra Türkiye'de yargılanan Modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianame "kesin ve inandırıcı delil yok" diye reddedildi…

YENİDÜZEN’e konuşan Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, mahkemenin var olan suçlamaların örtüşmediği gerekçesiyle iddianameyi iade ettiğini, hafta sonuna kadar TAHLİYE beklediklerini ifade etti ve ekledi: Kıbrıs'taki yargı süreci için İdari Mahkeme’ye başvuru yapılabilecek

Meltem SONAY

Kuzey Kıbrıs'tan apar topar sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç, Şansal'ın

tutuklu bulunan Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianamenin, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesince "kesin ve inandırıcı delil yok" diye reddedildiğini duyurdu.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek KKTC'den sınır dışı edildikten sonra havalimanında linç girişimine uğrayan ve gözaltına alınarak tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame reddedildi.

“Hafta sonuna kadar tahliye bekliyoruz”

YENİDÜZEN’e konuşan Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, mahkemenin var olan suçlamaların örtüşmediği gerekçesiyle iddianameyi iade ettiğini, hafta sonuna kadar TAHLİYE beklediklerini ifade etti.

Bahsedilen ve Barbaros Şansal’ın atmadığını belirttiği tweetlerin ID eşleştirmesi olmadığını belirten Avukat Bolaç, Mahkemenin, Barbaros Şansal’ın Kıbrıs’tan alıp getirildiğini ancak bahse konu tweetlerinse İstanbul’dan atıldığını dikkate aldığına değindi.

Savcılığın aynı iddianameyi geri göndereceği, mahkemenin de bu sefer iddianamenin içeriğine gireceği öngörüsünü de paylaşan Avukat Efkan Bolaç, hafta sonuna kadar tahliye beklentisini de açıkladı.

Kıbrıs’taki sürece ilişkin ise Ombudsman Emine Dizdarlı’ya yapılan başvuruyu anımsatan Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç, İdari Mahkeme’ye başvuru da yapılabileceğini kaydetti.

Başsavcılığa iade!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, modacı Barbaros Şansal hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Şansal hakkında başlatılan soruşturmadan sonra hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamenin, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle, kamu davası açma görevlerini düzenleyen, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesi kapsamında, basın savcılığına iadesine karar verdi.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nin iade gerekçesinde, şüphelinin Twitter'daki hesabından davaya konu iki paylaşımda bulunduğu ancak ikinci paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını savunduğu hatırlatıldı.



İade gerekçesinde, dosyaya sunulan ekran çıktılarında ikinci paylaşımın gönderim yerinin İstanbul/Türkiye olarak görüldüğü, şüphelinin ise paylaşımın yapıldığı tarihte Kıbrıs'ta olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, ''Bu halde Kıbrıs'ta bulunan bir kişinin İstanbul gönderimli bir tweet atıp atamayacağına ilişkin araştırmanın, suçun sübutuna ilişkin mutlak delil niteliğinde bulunduğu'' kaydedildi.

Savcılık iade kararına itiraz edecek…

Yargılamanın konusunu sevk maddelerinin değil, iddianamedeki anlatımın oluşturduğu belirtilen iade gerekçesinde, şüphelinin ''Türk milletini alenen aşağılama'' suçuyla ilgili yapılan farklı bir soruşturmaya esas ifadelerinin de bu iddianamede yer aldığı, bu durumun yargılamanın konusunu oluşturan eylemlerin kapsamını belirlemede karışıklığa neden olacağı kanaatine varılarak, iddianamenin iadesine karar verildiği aktarıldı.

Bu arada savcılığın, mahkemenin iade kararına itiraz edeceği öğrenildi.