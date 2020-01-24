Hafta sonu don olayı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah ve Pazar sabahı don olayı beklendiğini açıkladı.

Dairenin haftalık tahminlerine göre, yarın sabah ve Pazar sabahı iç kesimlerde don, 28 Ocak Salı’dan 30 Ocak Perşembeye kadar ise yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman

kuvvetli olarak esecek.