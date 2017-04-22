Maronitlerin yaşadığı Koruçam köyünde hafta sonu “5. Aziz George Festivali” düzenlenecek.

Festival, Koruçam Kulübü, Lapta Belediyesi, Koruçam Muhtarlığı, Maronit Temsilciliği Ofisi ve Antonis Hadjirousos Ailesi tarafından organize edildi.

Lapta Belediyesi’nin açıkladığı programa göre, Festivalin bugün saat 18.00’deki açılış töreni öncesinde, 11.00-16.00 saatleri arasında saat başı rehber eşliğinde köy turu yapılacak. Saat 17.00’de ise St. George Kilisesi’nde ayin düzenlenecek.

Açılış töreninin ardından geleneksel şarkılarla eğlence eşliğinde “Kkelpastin” (külbastı) etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikte, eskiden yapıldığı gibi ızgara etler, salatalar ve şaraplar sunulacak.

Festivalin pazar günkü ikinci ve son gününde 09.00-18.00 arasında köy meydanında ev yapımı yiyecekler ve el işlerinin de sunulacağı pazar kurulacak.

Saat 09.00’daki kutsal ayinin ardından iki toplumlu bisiklet yarışı düzenlenerek Koruçam doğası tanıtılacak.

Kilise meydanında köy kulüplerinin sunacağı geleneksel danslar 11.00-13.00 saatleri arasında yer alacak.

Yine saat 11.00’den itibaren çocuklara yönelik atölye düzenlenecek. Çocuklar trambolinde eğlenecek, resim ve kil çalışmaları yapabilecek.

Aynı anda futbol sahasında ise klasik araba sergisi yer alacak.

Koruçam 5. Aziz George Festivali, Pazar günü saat 18.00’de tamamlanacak.



