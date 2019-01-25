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Hafta içi canlı müzik eğlencesi

Hafta içi canlı müzik eğlencesi

Hizmete giren Queen Lounge’a turizmin başkenti Girne’de eğlence severleri eğlendirmeye devam ediyor.

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Hizmete giren Queen Lounge’a turizmin başkenti Girne’de eğlence severleri eğlendirmeye devam ediyor.

Queen Lounge’a barmenlerin hazırladığı kokteyller ve yabancı şarkıların ağırlıklı olduğu canlı müzik grupları ile fark yaratıyor.

Salı geceleri Ezgi Akgürgen ve Serhan, Çarşamba geceleri Hasan Günyüz, Cuma geceleri Serdar Türksal, Cumartesi geceleri ise değişiklik gösteren ekiplerle eğlence severlere farklı bir deneyim sağlanıyor.

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