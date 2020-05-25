Hafif sağanak yağış bekleniyor

Ülkemizde Cuma günü yer yer hafif sağanak yağmur var. Hava, ay sonuna kadar serin ve nemli, en yüksek hava sıcaklığı 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 1 Haziran Pazartesi gününe kadarki tahminlerine göre hava, genellikle açık ve az bulutlu olacak, 29 Mayıs Cuma günü yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.