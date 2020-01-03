HADİSE şıklığı ile büyüledi, aşk dolu bir yıl diledi!

Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, yeni yılda Kıbrıs Limak Otel’de sahne aldı. Şıklığı ve sahnedeki performansı ile izleyenleri büyüleyen Hadise, görkemli şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Yeni yıl performansı için aylardır hazırlanan Hadise, İstanbul’da tüm ekibi toplayıp, özel olarak kurulan sahnede, bir hafta boyunca son provaları tamamladı.

‘Aşk Kaç Beden Giyer’, ‘Biz Burdayız’ ve ‘Mesajımı Almıştır O’ ile gecenin eğlence dolu standartını veren Hadise’ye Amsterdam ve Belçika’dan gelen beş dansçı eşlik etti.

2 saat sahnede kalan Hadise, Amerika’da özel bir tasarımcıya yaptırdığı Swarovski taşlı muhteşem sahne kostümü ve çizmeleri ile göz kamaştırdı.

Saat 00:00’da ufak bir hayranını sahneye davet eden Hadise, geri sayımı yaptıktan sonra ‘sağlık, mutluluk, başarı, bereket dolu, huzurlu ve aşk dolu bir yıl diliyorum’ dedi.