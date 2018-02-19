Hadise büyüledi



Türkiye’nin sevilen sesi Hadise önceki akşam verdiği konser ile hayranlarını mest etti. Sevgililer Günü kapsamında Cumartesi akşamı Kıbrıs Nuh'un Gemisi Otel'de konser veren Hadise, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Büyük alkışla Kıbrıs Nuh'un Gemisi'nde sahneye çıkan Hadise: "Hayatını kaybeden bütün kadınlar ve çocuklar için, ‘Şampiyon’ şarkısını söyleyen Hadise, gecenin sonunda sevgilisi olmadığını belirterek, “Sevgililer Günü’nde annemi aradım. En büyük sevgilim annem” dedi.