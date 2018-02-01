Hacı Murat Bozdoğan'a 4 yıl, İbrahim Karabulut'a 3 yıl hapis

Gönyeli’de faaliyet gösteren Fellahoğlu Kuyumculuk’ta meydana gelen soygun olayı ile ilgili olarak yargılanan sanıklar İbrahim Karabulut ve Hacı Murat Bozdoğan aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç'dan oluşan Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Yargıç Soytaç sanıkların Mayıs 2017 tarihinde Gönyeli Fellahoğlu Kuyumculuktan 80 bin TL değerinde 64 parça altın ile 17 bin 710 TL değerinde kol saati çaldıklarını belirtti. Yargıç sanıkların gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini sanıkların ekonomik durumlarının kötü olmasını bahane ettikleri beyanlarını değerlendirdiklerini bu durumun işledikleri suçta hafifletici sebep olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Yargıç Murat Soytaç kimsenin ekonomik durumu kötü diye kimsenin malını çalmaya hakkı olmadığı gibi bu durumun hiçbir şekilde affedilme durumu olmadığını belirterek tüm aktarmış olduğu olgular ışığında sanıkların lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç sanık Karabulut'un müştekinin zararını tazmin edip şikâyetini geri çekmesine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini ve ceza takdir ederken dikkate aldıklarını belirtti.

Yargıç Murat Soytaç sanıkları işlemiş oldukları dükkân açma hırsızlık suçundan kamu menfaatini de dikkate alarak Hacı Murat Bozdoğan'ı 4 yıl ve İbrahim Karabulut'u ise 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.