Hacamat Tedavisinin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış 8 Faydası?

Hacamat "eski" bir alternatif tedavi yöntemidir. Batıl inançlara dayalı bir terapi olarak başladı. Bilim öncesi kültürlere ait bir özelliktir. O zamanlar, hastalıkların ve sağlığın fizyolojik mekanizmaları ile ilgili herhangi bir ipucu yoktu.

Hacamat Nedir?

Hacamat terapisi bir tür kan aldırma işlemidir. Bunu yapmak için farklı yollar vardır, bunları daha sonra tartışacağız. İşlem, kişinin cildine fincan benzeri bir kap koymayı içerir. Ardından kapta kısmi bir vakum meydana gelir. Bu nedenle kan deriye doğru çekilir. Vakum oluşturmanın geleneksel yolu ise, üstünde tütsü yakarak bardakta ki hava ısıtılarak yapılırdı.

Günümüzde en sık kullanılan kaplanma şekline "ıslak kaplanma" adı verilir. Bu tedavide terapist deriyi keser ve kan akmaya başlar. Bu işlem farklı amaçlar için yapılır.

Bunlar, durgun kanın dışarı çıkartılması ve farklı sıkıntıların tedavisi içindir. Bu tür sıkıntılar herhangi bir ağrı, yüksek ateş, konvülsiyon(havale) ve hatta bilinç kaybı durumlarında hacamat yapılabilir.

En azından modern uygulayıcılar böyle diyorlar. Geçmişte, kan aldırma kan ve kanda bulunan enerjiyi temizlemek için yapılırdı (chi). Hacamat sadece bir çeşit Çin kan dökme işlemi idi.

Arapça, ıslak kaplanma (hacamat) "hijama" olarak bilinir ve hala daha yapılmaktadır. Tıpkı diğer eski alternatif tedaviciler gibi, günümüzün hacamat uygulayıcıları da benzer yöntemler kullanırlar. Fakat eski yöntemleri günümüzle harmanlayarak uygulamayı hastalar için daha kabul edilebilir hale getirdiler.

Bu tedavinin gelişimleri arasında, hastaların artık tedaviyi ne için uyguladıklarını biliyor olmaları da vardır. Terapinin, birçok insanın sıkça hissettiği belirtileri tedavi ettiği veya hafiflettiği iddia edilir. Bunlar baş ağrısı, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları ve bel ağrısı vs. Bunlar çok yaygın rahatsızlıklardır.

Dolayısıyla, klinikçiler tedavinin amacının bilime değil, hedef pazarlarına dayandığına inanmaktadırlar.Hacamat terapisi eski çağlardan beri vardır. Terapistin bardakları kullandığı ve onları kişinin cildine yerleştirdiği alternatif bir tedavidir. Bardaklar aşağıdakilerden oluşabilir:

bambu

çömlek

cam

silikon

İnsanlar vücudun iltihaplanmasını veya ağrısını hafifletmek için bu tedaviyi uygularlar. Bazıları ayrıca rahatlatıcı olduğunu iddia ediyor. Kan akışına yardımcı olur ve derin doku masajına benzer. Bu terapi günümüzde daha popüler hale geliyor.

Fakat birçok insan yüzyıllar boyunca olduğunu bilmiyor. Hijama, İslam halkları tarafından yapılan bir tıp uygulamasıdır. Ağrıdan kurtulmak ve bazı hastalıkların tedavisi için kullanılır. Bu tür bir terapi sıklıkla peygamber Muhammed (sav) tarafından vücuda verdiği bütün sağlık yararları nedeniyle yapılırdı.

Bu uygulama yalnızca İslam ve Çin halkı tarafından yapılmadı. Yunanlılar, Araplar ve Persler de bunu uyguluyorlardı. Dünyanın çeşitli yerlerinde uzun zamandır varlığını sürdürüyor.

Hacamat'ın Faydaları

Bardak tutma terapisi yıllarca yapıldı ve bugün hala uygulanmakta. Bunun nedeni vücuda çok faydalı olması. İşte bu eski alternatif tıp tedavisinin bilimsel olarak kanıtlanmış Hacamat faydaları

Hacamat Vücuttaki Zayıflıkları Ortadan Kaldırır

Bir kişi, hastalık veya kötü beslenmenin sonucu olarak vücut zayıflığı yaşayabilir. Modern tıbbın bile bir çok hastalığı teşhis etmesi oldukça zordur. Bu hastalıklar kontrol edilmeden bırakılırsa, vücuda zararlı olabilirler.

Etkiler, vücudun tüm bölümleri etkilenene kadar yayılabilir ve kötüye gidebilir. hacamat terapisi, vücuttaki güçsüzlüğü gidermek için mükemmel bir yoldur. Bu tedavi sayesinde bir kişi yorgunluk ve güçsüzlükten kurtulabilir.

Bu, sertleşmiş sinirleri açarak yapılır. Bu olduğunda, kan vücudun en çok ihtiyacı olan kısımlarına salınır. Ayrıca, damarlarda herhangi bir tıkanıklık kaslara zarar vermeden bırakılır.

Hacamat Ateşi Tedavi Eder

Bardak tutma tedavisi ateşi tedavi etmek için mükemmel bir yoldur. Antik çağlardan beri tedavinin amaçlarından biridir. O zamana kadar uygulayıcılar ateşin "kötü kan" dan kaynaklandığına inandılar. Bu nedenle bu tedaviyi kan çıkarmak için kullandılar ve hastalığı iyileştirdiler.

Modern bilim, hacamatın faydalarını ispatlamak için antik zamanlarda mevcut değildi. Ancak bugün tıbbi atılımlar bunun kanıtı. Çalışmalar,hacamat terapisinin patojenik(hastalığa neden olan) faktörleri tahrik ettiğini göstermiştir. Bunlar, vücudun homeostazisini (dengesini) bozarak ağrı ve rahatsızlığa neden olur.

Hacamat Dermatolojik Hastalıklarla Mücadele Eder

Farklı cilt hastalıklarına sahip insanlar hacamat terapisinden yararlanabilir. Bu hastalıklar akne, uçuk, apse, çıban ve sivilceleri içerebilir. Kanla ilgili herhangi bir hastalığın tedavisinde uygulanabilir. Hacamat terapisi, lenf sıvılarının oluşumuna yardımcı olur.

Bunlar, bakterileri ve çeşitli patojenlerle savaşmak için gereklidir. Bu tedavi kanda bulunan yabancı maddelerden cildi arındırır. Aynı zamanda enfeksiyonlardan korunmak için vücudun savunmalarını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Hacamat terapisi cildin solunumunu iyileştirmeye yardımcı olur.

Cilt hücrelerinin gaz değişimine izin verir. Deri hücreleri iyi bir metabolik aktiviteye sahip olduklarında, farklı bezelerin işlevleri de geliştirir. Yağ ve ter bezelerinde ki, tuzların ve yağlı maddelerin salgılanmasına yardımcı olur. Bu bezeler ayrıca ürik asit atılımına da yardımcı olur.

Dermatolojik hastalıklarda hacamat tedavisinin temel amacı, durgun ve tıkalı kanı serbest bırakmaktır. Fakat cilt yüzeyindeki zehirli maddelerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Hacamat Karaciğer Hastalıklarının Önlenmesinde Yardımcı Olur

Hacamat terapisi karaciğer hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur. Tedavi yaşlı, kötü hücreleri ve toksinleri temizler . Aynı zamanda kanda bulunan herhangi bir yabancı maddeyi de çıkarır. Bu olduğunda, kan karaciğere daha iyi akar. Bu karaciğerin işlevselliğini ve verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Kolestrolü metabolik olarak dönüştürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda kandaki aşırı trigliseritleri dönüştürmekten sorumludur. Karaciğer bu işlevleri yerine getiremiyorsa, kan fazla şekeri saklamaya başlar. Bu, vücudun kan şekeri seviyesini yükseltir. Hacamat terapisi sayesinde karaciğer kanı etkili bir şekilde detokslayabilir.

Bu işlem vücudun optimum sıcaklığını da korur. Karaciğer enzimleri de iyi çalışmaya başlar. Molekülleri daha çabuk parçalayabilir. Karaciğerin iyi çalışması vücudun hastalıklardan uzak olduğu anlamına gelir.

Hacamat Kan Dolaşımını İyileştirir

Hijama veya hacamat tedavisi dolaşım sistemini olumlu etkiler. Damarları daha güçlü yaparak kan akışını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca tıkanık kasları açarak atardamar kaslarını güçlendirir. Tutarlı bir kan akımı olmadan vücut iyi çalışmaz. Vücut hareketleri, nörolojik süreçler ve vücut sistemlerinin diğer işlemleri için bu çok önemlidir.

Kan dolaşımına devam ederse, vücudun çeşitli hastalıklara karşı iyi bir bağışıklığı olacaktır. Kan dolaşımını harekete geçirmenin dışında, hacamat terapisinin bir çok yararı vardır. Vücudun farklı bölgelerinde inflamasyona ve şişmeye neden olan sıvıları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Hacamat Gastrointestinal (Mide-Bağırsak) Hastalıkları Tedavi Eder

Hacamat terapisi gastrointestinal hastalıkların tedavisine yardımcı olur. Vücudun üç büyük santralı vardır. Bunlar bağırsaklar, dalak ve midedir. Bu santraller vücut için ısı ve enerji üretmekle yükümlüdür. Bunlardan herhangi biri tehlikeye girerse, vücudun çekirdek sıcaklığı ani yükselir.

Bu, tüm vücudu etkileyen enzim üretiminde değişikliğe neden olur. Vücutta ülser ve hatta kabızlık gibi gastrointestinal hastalıklar ortaya çıkabilir. Kontrol edilmediğinde ve tedavi edilmediğinde, bu hastalıklar bile ölümcül olabilir. Hacamat terapisi temel sindirim sıvılarının salınmasına yardımcı olur.

Bu, vücudun besin maddelerini daha iyi emmesine yardımcı olur. Bu daha sonra kan dolaşımının herhangi bir zararlı maddeyi emmesine engel olur. Bu aynı zamanda iştahı artırmaya yardımcı olur.

Hacamat Romatizmal Hastalıkları Organik Olarak İyileştirir

Hacamat tedavisi romatizmal hastalıklar için bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavidir. İlaç kullanmak yerine, bu tür bir tedavi seçilebilir. İnsanlar, bazı hacamat terapi seansları sonrasında hastalıkların yarattığı etkilerden hemen kurtulmaya başladıklarını söylüyorlar.

Eklem ağrısı, romatizma, lumbago ve artrit gibi romatizmal hastalıklar bu terapi ile tedavi edilebilir. Hacamat tedavisi, sağlıklı kan dolaşımına yardımcı olur. Bundan dolayı vücut, genel fonksiyonu iyileştiren besin maddeleri, hormonlar, vitaminler, oksijen ve enzimleri alabilir.

Bu terapi aynı zamanda kasların elastikiyetine de yarar sağlar. Eklemler herhangi bir darbe yaşasa bile elastikiyet özelliğine devam etmesine yardımcı olur. Sinovyal sıvısının akışını artırarak eklemlerin elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur.

Hacamat Sinir Sistemine Yardımcı Olur

Son olarak, hacamat terapisi sinir sistemi için de oldukça yararlıdır. Günümüzde, sinir sisteminde bir çok hastalık ve rahatsızlık giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu sorunlar, günümüz iklim koşullarının yanı sıra yeni ve karmaşık makinelerin zenginliğinden kaynaklanmaktadır.

Günümüzde birçok hastalığa tanı koymak zor, hatta tedavisi daha zor olan psikolojik sorunlarla karşı karşıyayız. Vücudun sinir sistemi, nöronlar birbirleriyle iletişim kurduklarında işlev görür. Bu olduğunda, beyin vücudun diğer bölgelerine sinyaller iletebilir.

Terapide sinyal iletme işlemi ile beyne yardımcı olur. Komplikasyonlara neden olabilecek beyindeki herhangi bir tıkanıklığı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Beyin sağlıklı olduğunda, sinyalleri iyi iletebilir. Hacamat depresyon, epilepsi, baş ağrısı ve iskemi gibi duygusal sorunlara karşı son derece faydalıdır.

Hacamat'ın Çeşitleri

Hacamat tedavisinin farklı şekilleri ve türleri vardır. Tedavi yöntemleri ve uygulamanın hedefleri arasında değişiklik gösterirler. Kullanılan farklı bardak çeşitleri de vardır. Genellikle, uygulayıcılar terapi sırasında cam bardak kullanırlar. Fakat yıllar önce kaplar daha çeşitliydi.

Bunlar kil, bambu ve hatta hayvan boynuzlarından yapılmıştı. Geleneksel Çin uygulayıcıları sık sık kuru kap tedavisini uygularlar. Araplar, ıslak kap terapisini daha fazla kullanırlar. Farklı türlerin bilinmesi, bir kişinin tedavi ararken ne tür bir terapi isteyeceğini belirlemesine yardımcı olacaktır.

Kuru Kap Hacamat Terapisi

Kuru kap terapisi, bir pompa kullanarak cildin yüzeyine bir fincan yerleştirilir. Burada, bardaklar genellikle plastikten yapılmış ve emme yoluyla kanı çıkarır. Bu teknik kan ve sıvıyı iltihaplı bölgelerden uzaklaştırarak cildin yüzeyine getirir. Bu tür kapaklama yöntemi cildin açık yaraları olan kısımlarında yapılmamalıdır.

Kuru kapaklama her zaman yapılabilir. Genellikle tedavi 10-15 dakika sürer. Terapi sırasında cilde bazı bardaklar konabilir. Bununla birlikte, tedavi uygulanırken gözlemlemeye devam edilmelidir.

Cildin yüzeyinde kabarcıkları önlemek için dikkatli gözlem gereklidir. Vücudun iltihaplanmış ve ağrılı yerlerine, kuru kap terapisi önemli derecede fayda sağlayacaktır. Bunun nedeni, vücudun kanın daha iyi akmasına izin veren tıkanıklığı hafifletmesidir.

Kuru kap her gün yapılabilir. Kişi kaplara erişilebilir olduğu sürece bardakları kendi bedeninde kendi kendine yönetebilir. Bardak gerilimleri güçlü, orta veya hafif olabilir.

Hareketli Kap Hacamat Terapisi

Bu tedavi yağ kullanılarak yapılır. Terapist, sıklıkla sırt olan, masaj yapılması gereken bölgeye yağ uygular. Bardak daha sonra hafif gerginlikle cilde yerleştirilir. Bu, diğer tipteki kuru terapiden farklıdır, çünkü cilde yerleştirilen bardak taşınabilir. Terapist genellikle fincanı koyar veya dairesel hareketler ile etrafında hareket ettirir.

Kap değiştirme her zaman yapılabilir ve kişinin istediği uzunlukta sürebilir. Bu tür bir terapilerde, kişi kullanılan bardağı yanında taşıyabilir. Bir sonraki terapi seansları için yanında getirebilir.

Islak Kap Hacamat Terapisi

Bu tip ıslak kap tedavisi için terapist ilk olarak cildin yüzeyinde küçük çizikler açar. Bunu yapmak için steril bir bıçak kullanılır. Bu, aynı zamanda 3-5 dakika süren kuru kap seansından sonra yapılır.

Çizikler yapıldıktan sonra, kaplar emme kullanılarak cildin yüzeyine yapıştırılır. Daha sonra emme basıncı biriken kanı çıkarır. Uygulayıcı bu prosedürü doğru bir şekilde yerine getirirse, herhangi bir iz kalmaz.

Boş bir karın üzerinde yapıldığında ıslak kap terapisi en iyisidir. Dolayısıyla bir kişi bu tür bir tedaviyi planlıyorsa, daha önce bir şey tüketmemesi önerilir.

Hacamat terapisinden sonra, en azından önümüzdeki 24 saat boyunca yorucu bir fiziksel aktiviteden kaçınılması gerekir. Islak kap kapatıldıktan sonraki 24 saat boyunca duş alınmamalıdır.

Hacamat'ın Zararları Nelerdir?

Bazen ciltte geçici izlere neden olabilir. Çünkü vücuttaki kan cildin yüzeyine getirilir. Vücutta çürük oluşumu gibidir. Hemofili veya benzeri hastalıkları olan insanlara bu tür bir tedaviyi yaptırmaları önerilmemektedir. Bir kişi bu tür hastalıklara rağmen denemek isterse, önce bir eğitimli terapiste veya doktoruna danışmalıdır.

Ayrıca, cildin sağlıklı olmayan herhangi bir bölümüne yapılmamalıdır. Bunlara iltihaplanmış, enfekte veya yanmış cilt yüzeyleri de dahildir. Hacamat faydalı olmasına rağmen, bazı yan etkileri oluşabilir.

Hacamat zararları arasında şunlar bulunur: