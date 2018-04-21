Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin organize ettiği, Araştırma Görevlisi Habiba Hüseynova’nın “String Art” sergisi Büyük Kütüphane Fuaye alanında gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışta Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu ile Doç.Dr. Mustafa Kurt’un da hazır bulunduğu sergide, tamamlanması bir yıl süren yirmi iki eserin sergilendiği belirtildi.

Her birinin işlenme tekniği farklı olan eserlerin yapımında, sulu boya ve yağlı boya, akrilik boyalar, çivi-ahşap, strafor-toplu iğne kullanıldığı seginin açılışı Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Sergide dikkat çeken en önemli üç eser, Kıbrıs Muflonu, Henri Matisse Blue Nude IV ve Nü isimli çalışmalar oldu. Bunların dışında Azerbaycan bayrağının renklerini taşıyan geometrik bir tasarım ve Hüseynova’nın öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği at temalı eser büyük ilgi gördü.