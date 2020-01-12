Haberleşme için ‘2 kat fazla’ ÖDÜYORUZ

Fehime ALASYA

Ülkemizde dört kişiden oluşan bir ailenin aylık haberleşme gideri vergiler dâhil ortalama 500 TL’den başlıyor. Söz konusu rakam Türkiye’de ise aylık 268 TL.

Haberleşme giderlerinin yarısına yakını devlete vergi olarak ödeniyor. Sabit ev telefonu ya da evlerde kullanılan wi-fi internet çok yüksek bir gider yaratmazken, özellikle mobil haberleşmedeki yüksek maliyet alım gücünü etkiliyor.





Türkiye’deki rakamlar dikkat çekici



Türkiye’de Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), geçtiğimiz yıl 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dâhil ortalama 268,83 TL olduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN bu rakamların Kıbrıs’a yansımasını araştırdı.

Kıbrıs’ın kuzeyi için oluşturduğumuz profilde, mobil iletişim ücretlerini kamu ve öğrenci tarifesi dahil farklı senaryolarda hesapladık.

Evinde sabit telefon ile wireless internet aboneliği bulunan, ayrıca tüm aile fertlerinin mobil (cep) telefonu abonesi olduğu 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri en az 500 TL olarak karşımıza çıktı.





Yarıya yakını vergi

Sabit internet ve telefon hizmeti için %16 KDV ödenirken, bu vergiler cep telefonlarında KDV ve Özel İletişim Vergisi ile birlikte yüzde 45’i buluyor. Aylık 400 TL cep telefonu faturası ödeyen bir aile bunun 184 TL’sini vergi olarak ödüyor.

Mobil iletişim ve interneti çok daha yoğun kullanan bir aile için ise bu rakamlar aylık 900 TL’yi bulabiliyor.





Ev telefonu ‘hesaplı’



Telekomünikasyon Dairesi’nin ses hizmetlerine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) verilerine göre sabit (ev) telefonlarına aylık olarak hane başına ortalama 53 TL ödendiği görüldü. Bu rakam yılda yaklaşık 636 TL’yi buluyor. Türkiye’de ise sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 38,23 TL ödeniyor. Bu rakam yılık 458 TL’yi buluyor.

Evler kullanılan Sabit Genişbant İnternet’te ise ARPU (Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) hane başına 37,78 TL olarak yansıyor. Sabit internet bağlantısı için yıllık 453,36 TL ödeniyor. Türkiye’de sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dâhil 60,9 TL ödeniyorken bu rakamı yıllık 730 TL’yi aşıyor.



Mobil farkı

Maliyet farkını yaratan unsur olarak “mobil haberleşme” yani halkın deyimiyle “cep telefonları” öne çıkıyor. Cepten konuşma ya da internetin maliyeti, Türkiye’ye oranla çok daha yüksek bir fatura olarak evimize ulaşıyor.

‘Mobil İletişim’de dört kişilik bir aile için iki farklı senaryo kurguladık. Buna göre, 4 kişilik bir ailede, aile bireylerinden birinin 100 TL kamu tarifesi, bir diğerinin 130 TL’lik paket kullandığını; ayrıca, hanede aylık 75 TL ile 95 TL öğrenci tarifesinin kullanıldığını hesapladık.

Bu asgari senaryoda aylık 400 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakama sabit ev telefonu ve interneti de eklendiği zaman dört kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin 500 TL olduğu görülüyor.



ORTA DİLİMDEN YAPILAN HABERLEŞME GİDERİ: TARİFE: ÜCRET: AİLE BİREYİ: AYLIK: YILLIK: Kamu tarifesi: 100 TL 1. Birey (50 yaş) 100 TL 1,200 TL Red tarife: 130 TL 2. Birey (45 yaş) 130 TL 1,300 TL Red Cool S: 75 TL 3. Birey (22 yaş) 75 TL 900 TL Red Cool L: 95 TL 4. Birey (16 yaş) 95 TL 1,140 TL TOPLAM: 400 TL 4 KİŞİLİK BİR AİLE 400 TL 4,540 TL

YÜKSEK DİLİMDEN YAPILAN HABERLEŞME GİDERİ: TARİFE: ÜCRET: AİLE BİREYİ: AYLIK: YILLIK TOPLAM: Red Diamond: 405 TL 1. Birey (50 yaş) 405 TL 4, 860 TL Red Silver: 179 TL 2. Birey (45 yaş) 179 TL 2,148 TL Red Bronz: 140 TL 3. Birey (22 yaş) 140 TL 1,680 TL Red Cool L: 95 TL 4. Birey (16 yaş) 95 TL 1,140 TL TOPLAM: 819 TL 4 KİŞİLİK BİR AİLE 819 TL 9,828 TL





SABİT EV TELEFONU: TÜRKİYE: KKTC: AYLIK: 38,23 TL 53.52 TL YILLIK: 458 TL 636 TL