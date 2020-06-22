CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan’ın ‘özür dilemesini’ ilginç karşıladığını ifade etti, bu güne kadar sorulan soruları yanıtsız bıraktığına işaret etti.

Bakanlıklara jetle ilgili gönderilen yazıya işaret eden Erhürman, Maliye Bakanı’nın ‘bu yazının dağıtımı bana olmadı’ dediğini anımsattı, ‘Bu yazı nerden çıkıp dağıtılır’ diye sordu.

“Bakanlar Kurulu kararı yok, olaylardan haberi yok, bakanlıklardan giden yazılardan da haberi yok, Başbakan bu memleketi biz çok iyi yönetiyoruz da bir jet geldi diyor” şeklinde konuşan Tatar, Başbakan’ın ‘Her uçakta Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç yoktur dediğine göre, başka uçakların da gelmiş olabileceğine işaret etti.

İnsanların ve ekonominin ‘kapalı’ kalınan sürede yaşadığı mağduriyete işaret eden ve bu süreçte de ‘hazırlık yapın’ çağrılarını hatırlatan Erhürman hiçbir hazırlık yapılmadığını ama ‘bu sürecin başarı ile yönetildiğinin savunulduğuna’ vurgu yaptı.

Gelen kişilerin ‘karantina yokmuş gibi dolaştığının’ Başbakan tarafından açıklandığına işaret eden Erhürman, Sağlık Bakanı’na ‘temaslı takip listesi’ olup olmadığını da sordu.

“Bu yönetmek değildir, silkinip kendinize gelin. Bu Meclis’e siz hesap vermek zorundasınız” diyen Erhürman, Başbakan’ın ‘her soruna cevap vermek zorunda değilim’ diyemeyeceğinin altını çizdi.

Erhürman, “Bu Hükümet bu ülkeyi yönetemiyor, öyle bir derdi yok. Bu şartlarda biz 1 Temmuz’a ilişkin alınacak kararlara ilişkin de endişeliyiz” şeklinde konuştu.