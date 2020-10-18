Haber paketi yasağına tepki

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), seçim yasakları gerekçesiyle haber paketlerine getirilen engellemeye tepki gösterdi.

Ülkemizdeki iki GSM operatöründen biri tarafından haber paketlerine kısıtlama getirilmezken diğer operatörün 24 saat süreyle engel koyduğuna dikkati çeken KTGB, bunun basın özgürlüğüne darbe olduğunu vurguladı.

KTGB Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

“GSM operatörlerinden Telsim haber paketleriyle ilgili herhangi bir düzenlemeye gitmezken, KKTCELL şirketi Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı bir kararı gerekçe göstererek tüm haber paketlerini 17 Ekim cumartesi saat 18.00’den itibaren 18 Ekim Pazar saat 18.00’e kadar durdurma yönüne gitmiştir.

YSK yetkilileriyle yaptığımız temaslarda alınan kararın ‘toplu sms’lerle ilgili olduğu ve haber paketlerine dönük bir karar alınmadığı’ belirtilmiştir. Amaç propaganda yasaklarının uygulandığı saatlerde toplu mesaj yöntemiyle bir aday lehine ve aleyhine propaganda yapılmasına engel olmaktır.

Gazeteler, televizyonlar, radyolar, internet siteleri gibi bütün kitle iletişim mecraları da aynı kurallara tabidir. Yasa ve kararlara aykırı içerik olmadıkça hiçbir yayının durdurulması söz konusu değildir.

Hal böyleyken, sanki ülkemizde ilk kez bir seçim yapılıyormuş gibi, alınan genel bir kararı haber paketlerine de yansıtmak halkın bilgiye erişimini engellemiştir.

Basın özgürlüğüne halel getiren bu uygulamaya derhal son verilmesi için ilgili bütün tarafları süratle ve hassasiyetle gereğini yapmaya davet ederiz.”