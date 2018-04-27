Ha gayret!

HÜKÜMETİN EKSİLERİ, ARTILARI…

"70 günlük KARNE" başlığı ile dünkü manşetimizde hükümetin biraz da "yüksek notlarını" yayınladık.

Siyaset tarihinde ‘ilk’ olma özelliği taşıyan CTP-HP-TDP-DP 4’lü Koalisyon Hükümeti 70 günlük İCRAATLAR karnesini hazırladık, yayınladık dün…

Bugün de hem bu yüksek notlara , iyi icraatların eksiklerine hem de kırık notlara bakalım…

- Yeni müşavir yaratılmaması için ilk adım atıldı, bu olumlu bir icraat olarak öne çıkıyor ancak kapsamlı "Kamu Reformu" konusunda da somut ve kararlı adımlar bekleniyor, kamu bu haliyle çekilmez! Yurttaş devlet dairelerine gitmek istemiyor, bürokrasi eziyet!

- Yurttaşlık dağıtımı durduruldu. 2 bin ‘istisnai yurttaşlık’ ile ilgili İNCELEME BAŞLATILDI, bu adımı da desteklenmeli, ancak bu "inceleme" çok da uzun sürmemeli, Yurttaşlık Yasası bir an önce değişmeli, yurttaşlık siyasetinin her hükümette farklı olmasına yol açacak yasal boşluk giderilmeli, KKTC yurttaşlığının golifa gibi dağıtılmasına yasal zemin yaratan yasa değiştirilmeli…

- Döviz için 10 maddelik ÖNLEM PAKETİ HAZIRLANDI, bu da önemseniyor ancak yeterli değildir!

Döviz konusunda Başbakan zorluğunu açıklasa da TL faizlerine el atılmalı, TL faizleri düşürülmelidir. Döviz konusunda atılacak en büyük adım bu olur.

- İnternet Vergi Dairesi (Online Vergi) süreci başlıyor, güzel bir uygulama, KKTC kurumları toptan internete adapte olmalı…

- İş ve İşçi Güvenliği denetimleri başladı, toplam 90 inşaat durduruldu… Ciddiye alınması gereken bir adımdı bu da ancak çalışma yaşamı en zor ve en fazla iş gerektiren alanlardan biri.. Bu konuda daha atılacak çoook adım var!

Özel sektördeki aşırı uzun çalışma saatleri, düşük maaşlar, sosyal yatırımların olmayışı ve işveren baskıları ele alınması gereken önemli konular. Bu konularda henüz somut adım göremedik, beklemedeyiz.

- Hastanelerdeki poliklinik MUAYENE SAATLERİ 14.30’a uzatıldı, tütün denetimleri artırıldı, çok da iyi yapıldı ancak sağlıkta yeni hastaneden tutun da doktor eksiklilerine, kamu-özel doktorları çekişmesine kadar koca koca sorunlar var, umarım erken zamanda çözümler görmeye başlarız.

74 ‘T’ iznini İPTAL EDİLDİ, UBP'nin partizan işlerinden biri kapatılmış oldu, iyi olu.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki KAMULAŞMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ, çok önemli bir adımdı, erken zamanda inşaatın ilerlemesi ve hem bu yolun hem de Lefkoşa-Girne yolunun tamamlanması gerekiyor, zira trafik işkenceye döndü.

- Kıbrıslı Rum ve Maronitlere dair erzak yardımından Gümrük Vergisi kaldırıldı, bir ayıp ortadan kalkmış oldu. Kıbrıs sorunu konusunda hükümetten güven yaratıcı önlemler paketine paralel bir adımlar paketi bekliyoruz. Örneğin Derinya ve Aplıç konusunda inisiyatif şart!

- Yükseköğrenim için adaya gelecek öğrencilere ‘KRİTER’ GETİRİLDİ, yapılması gereken ciddi bir adımdı bu. Yüksek öğrenimde atılması gereken daha çok adım var. Mesela artık bir Pazar haline dönüşen üniversite izinlerinin önüne geçmek, üniversite izinlerinin satılmasına engel olmak gibi… Bu konuda kötü kokular geliyor, bu sektöre ayrıca önem verilmeli…

- TÜK ile ilgili ETKİN SORUŞTURMA başlatıldı, rakam rakam bazı kayıp paralar açıklandı. Hemen yasal süreç başlatılmalı devletin parasını çar çur edenler (eğer varsa) yargı huzuruna çıkarılmalıdır.

Sayıştay raporları sonrasında yapılacaklarla ilgili genelge hazırlandı, önemli bir adımdı.

- Bet ofislerinin açılması ve işletilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nda değişiklik yapıldı, sayının düşürülmesi yakın bir hedef olarak açıklandı.

- Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez ‘gece kulüplerine’ yönelik çalıştay düzenlendi, sorun tartışıldı, çözüm önerileri konuşuldu. Bu konuda net adım beklentisi var.

- BAŞBAKAN haftalık toplantılarla icraatları kamuoyu ile paylaşmaya başladı, sorulara yanıt vermeye başladı. Geçen hükümette yaşadığımız önemli bir eksiklikti, artık basını- dolayısıyla halkı muhatap alan bir başbakanımız var, iyi oldu.

- Ve en önemlisi, hiçbir bakanlıktan YOLSUZLUK- USULSÜZLÜK- YASADIŞILIK kokusu gelmedi! Tebrikler!..

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Hem olumlu hem de eksik yanlarını aktardık koalisyon hükümetinin…

Şimdi gelelim kırık notlara…

- Ne yazık ki atamalarda neredeyse 'milletvekili adayı olma' kriteri varsayıldı, bu durum kötü bir izlenim verdi.

- Kimi atanan bürokratlar hem basından hem de halktan koptu! Ulaşılmaz oldu! Bürokrasi ve dolayısıyla bakanlar-siyasiler halka daha yakın, halkla daha iç içe olmalı, hükümet kabuğuna çekilmemeli!

- Yerinde çözümlere, halkla temasa önem verilmeli. Bölgesel yurttaş şikayetlerine yerinde müdahale edilmeli, halkın sorununa yerinde el atılmalı.

- Yerel seçim konusunda ne yazık ki hükümet partileri zorlama bir ittifaka koyuldu, bu sürecin uzaması 4 partiye de zarar verdi, erken zamanda bu zarar telafi edilmeli, güven zafiyeti giderilmeli.

- Şimdilik ek mesai sorunu çözülmedi, bu konuda adım atılmadı ancak en azından sorun olduğuna dair tespit yapıldı.

- Dini özgürlükler konusunda henüz yerimizde sayıyoruz, somut bir adım atılacağına dair sinyal yok.

İlk etapta aklıma gelen ‘eksi notlar’ bunlar, elbette dahası vardır.

Özetlemek gerekirse Uzlaşı Hükümeti erken zamanda sorunlara el atmaya başladı, bu hallerini önemsiyorum.

Çok çalışan ve büyüklü küçüklü çok karar alan, yolsuzluk yapmayan bir hükümet var.

Atılan ve atılması gereken birçok da adım var, halkın beklentisi yüksek!

Hükümet bu bilinçle hareket etmeli…

70 günlük hükümetin karnesi iyi notlarla dolu, beklenti hanesi ise çok daha kabarık!

Artılarıyla, eksileriyle beklentiyi yüksek tutan ve şimdilik ‘iyi’ giden bir hükümet var.

Ama yapacak daha çoook iş var.

Ha gayret! İzlemedeyiz…