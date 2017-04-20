Cumhuriyetçi Türk Partisi bölgelerde sürdürdüğü ziyaretlere Güzelyurt’ta devam etti. Köyleri gezen ve yurttaşlarla temaslarını sürdüren Genel Başkan Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte dün Cypfruvex’i, üç paketleme fabrikasını, Arıcılar Birliği Kooperatifi’ni ve Güzelyurt’u Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sohbetlerde Parti’nin yeni dönem politikaları aktarılırken, bölge için hazırlanmakta olan kalkınma planı hakkında da bilgi verildi. CTP’li heyette milletvekilleri Mehmet Çağlar, Hüseyin Erçal, Armağan Candan, Erkut Şahali ve Ahmet Gülle ile Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali ve ilçe yöneticileri yer aldı.

ERHÜRMAN: HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Genel Başkan Tufan Erhürman ve ekibi ilk olarak ziyaret ettikleri Cypfruvex Ltd’de sektörün sorunları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erhürman buradaki konuşmasında, kaliteli ve sürekli üretimin önemine değindi. Yetkililer ihracat yapmak için pazar bulunması gerektiğini, gerekli koşulların sağlanması durumunda üretilen hiçbir malın ellerinde kalmayacağını belirtti. Narenciyede Avrupa pazarına yöneldiklerini belirten yetkililer, nitelikli, istikrarlı ve güvenli piyasalara yoğunlaşmak gerektiği üzerinde durdu. Üreticiler susuzluk sorununa da değinerek suyun kalitesinin kötü olmasından dolayı kaliteli ürün elde edemediklerini belirtti. Genel Başkan Erhürman ise sadece narenciyede değil, diğer ürünlerin üretiminde de yaşanan, üreticilerin güçlerini birleştirememelerinden kaynaklanan sorunların geleceğe dönük olarak kendisini endişelendirdiğini belirtti. Üreticiler çok zor koşullarda üretim yaparken mali güce sahip olan bazı kişilerin oturdukları yerde para kazanabildiğini, bunun adaletsizlik yarattığını vurgulayan Erhürman, kooperatifleşme veya benzeri yöntemlerle güçleri birleştirmenin önemine değindi. Erhürman, “Daha ürünü toplama zamanı gelmeden bahçeleri kapatan ve sonra dönüp kapattıkları bahçeleri üreticiye verdikleri paranın daha fazlasına başkalarına satan aracılar olduğunu öğrendik. Üretimin yükünü, sıkıntısını üretici çekerken onların ürettikleri üzerinden bazı kişilerin oturdukları yerde para kazanması kabul edilebilir bir şey değil. Bunun önüne geçecek tedbirleri almalıyız. En etkili tedbir, üreticileri güçlerini birleştirmeye teşvik edecek, kooperatifleşmeyi cazip hale getirecek düzenlemeleri yapmaktır” dedi.

ARICILAR GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRMEYİ BAŞARDI

Genel Başkan Tufan Erhürman, Arıcılar Birliği Kooperatifi ziyaretinde gördükleri ve dinledikleri karşısında mutluluk duyduğunu, yıllardır konuşulan piknik bal ambalajı sorununun kooperatifçilikle aşıldığını, üretim için kolları sıvayanların, el ele vererek, güçlerini birleştirerek büyüdüklerini ve daha da büyüyeceklerini belirtti. Erhürman, yeni dönemde parti kadrolarının bu konuda çok fazla mesai harcadığını kaydederek, sektörleri bu anlayışla tek tek planlamakta olduklarını belirtti. Sol bir partinin güçlü bir ekonomi politikası olması gerektiğini ifade eden Erhürman, üretimdeki kaliteyi ve sürekliliği sağlamak adına bizim gibi küçük ülkelerde güçleri birleştirmekten başka çare olmadığını, arıcıların yaptığı gibi el ele vererek bu yolu yürüyeceklerini kaydetti.

GÜZELYURT BİZİMLE KALKINACAK

Güzelyurt’u Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’ni de ziyaret eden CTP’li heyet burada çalışmalar hakkında bilgi alarak bölge için geliştirdikleri vizyonu paylaştı. Genel Başkan Tufan Erhürman burada yaptığı konuşmada, bu şehre bir kişilik kazandırmak ve bu şehri tekrardan üreten bir şehir haline getirmek zorunda olduklarını belirtti. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güzelyurt’a özel bir hayalimiz var. Bunları projelere dönüştürüp buraya yeniden geleceğiz. Bunun içinde büyük ve riskli projeler de olacak, bunun yanında daha küçük ve kısa vadede sonuç alınacak projeler de olacak. Esnafa ve çarşıya can suyu verecek projelerimiz olacak. Bölgenin planlanmadığı, projelendirilmediği durumda kendi çapında bir şeyler yapmak isteyenler çıkacak ve bir süre sonra burası gecekondulaşacak. Öğrenciyi kampusların ve yurtların dışına nasıl çıkaracağız? Onların kültürüne nasıl katkı koyacağız? Güzelyurt’un turizm potansiyelini nasıl değerlendireceğiz? Kısa bir süre içerisinde yeniden buraya gelip sizlere CTP’nin Güzelyurt hayalini sunacağız.”