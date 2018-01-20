Güzelyurt'ta zeytin ağacı diktiler...

Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nin düzenlediği 34. Dönem Turist Rehberlik Kursu’na devam eden 37 kişilik grup, eğitim ve gezilerin bitmesi dolayısıyla Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi’nin avlusuna zeytin ağacı dikti.

Daireden yapılan açıklamaya göre, grup adına açıklama yapan Taner Polat, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lokomotif sektörü olan turizmde bizler adamıza gelecek olan turistlere ayna tutan kişiler olacağız. Rehberler ülkesini seven ve onun için uğraş sarf eden kişiler olmalıdırlar. Bizlerde bu vesileyle doğamıza bir anı zeytin ağacı dikerek katkı sağlamak istedik” dedi.

Turizmin yeni elçileri olarak göreve hazırlanan grup, iki buçuk aylık eğitim ve gezi programlarını tamamlamış bulunuyorlar. 37 kişilik grup, staj süresinden sonra gerçekleştirilecek sınavların ardından kokart almaya hak kazanacak.