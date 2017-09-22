CTP Güzelyurt İlçesi, asırlık selvi ve Okaliptus ağaçlarının budama gerekçesiyle kesildiğine dikkat çekti

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan CTP, hükümeti yeşili korumak adına göreve çağırdı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Güzelyurt'ta yeşil alanlar süratle yok ediliyor!

Ülkemizin nispeten yeşilin ve ağacın bol olduğu Güzelyurt bölgesinde 80 bin dönüm olan yeşil narenciye bahçelerinin günümüzde 35- 40 bin dönüme düştüğü gerçeği yanında 100-150 yıllık selvi ve Okaliptus (Efgalifto) ağaçları da süratle yok ediliyor. Orman Dairesinden izin alındığı iddia edilip budama gerekçesi ile ağaçlar kesiliyor. Orman Dairesi neredeyse asırlık ağaçların kesimine ve yeşilin yok edilmesine onay veren bir kurum görüntüsü arz ediyor. Küresel ısınmanın yanında, Güzelyurt bölgesinde her geçen gün azalan yağış miktarında bu durmak bilmez ağaç katliamının etkili olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Ağaçları ve yeşili korumak için kamuoyunu daha duyarlı olmaya ve hükümet edenleri daha ciddi bir şekilde görev yapmaya davet ediyoruz.