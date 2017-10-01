Güzelyurt'ta uyuşturucu şüphesi

Güzelyurt’ta bir kişi uyuşturucudan tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gece Güzelyurt’ta şüpheli görülen K.K.’nin (E-37) üzeri arandı.

Söz konusu kişinin aracında yaklaşık 500 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı. K.K. tutuklandı

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda kaza

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bu sabah trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisin verdiği bilgiye göre, bu sabah Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda yönetimindeki TLS 706 plakalı araçla seyreden Mustafa Alış (E-37) Alayköy çemberine 500 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce orta refüje, ardından aydınlatma direğine çarpan araç karşı şeride geçerek yan yattı. Araç sürücüsü kazadan yara almadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.