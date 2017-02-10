Güzelyurt’ta tarihi maç

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 18’nci haftasının açılış maçı, batı derbisine sahne alıyor. Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu ilk kez bir gece maçında sahada olacak. Mücadele 18.30’da Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak.

Davutoğlu: “Bizleri yetiştiren Üner hocaya bir vefa borcumuz vardı”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, Üner Berkalp’ın ülke sporuna önemli katkılar yaptığını belirterek, stadyuma isminin verilmesinin çok iyi bir durum olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, Üner hocanın geçmişte kendilerine çok şey öğrettiğini aktararak, vefa borcunu yerine getirdiklerini ifade etti. Davutoğlu, Güzelyurt halkına çağdaş bir stadyumun hayırlı olmasını temenni eden, tesisler yapıladıkça ülke sporunun gelişeceğini kaydetti.

“Şiddetle puana ihtiyacımız var”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, maçın önemine vurgu yaparak, hem kendilerini, hem de rakipleri Baf Ülkü Yurdu’nu son derece zor bir maç beklediğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, iki takımın da sahada iyi mücadele ettiğini ancak, sonuca varma konusunda sıkıntıları olduğunu savundu. Karşılaşmada tek eksiklerinin başarılı orta saha oyuncusu Sertaç olduğunu aktaran Davutoğlu, hafta içerisinde güzel bir çalışma ortamı geçirdiklerini söyledi. Rakipleri Ülkü Yurdu hakkında da konuşan Gökmen Davutoğlu, Baf’ın devre arasında çok iyi ve yerinde transferler yaptığını ve kaliteli bir kadrosu olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta rakiplerini izleme fırsatı bulduğunu hatırlatan Davutoğlu, sahada futbolun konuşacağını sözlerine ekledi.

Aytaç: “Anlamlı bir gece olacak”

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Bülent Aytaç, bu akşam oynanacak karşılaşmanın birden çok önem arz ettiğini söyledi. Öncelikle Üner Berkalp ismini yaşatmak için atılan bu adımın çok önemli olduğunu dile getiren Aytaç, böylesi bir şeyin gerçekleşmesi için emek koyan herkese teşekkür etti. Başarılı teknik adam, bu akşam anlamlı bir gecenin olacağını ifade etti.

“Gecenin kazanan takımı biz olmak istiyoruz”

Bülent Aytaç, geçtiğimiz hafta iyi futbol ortaya koyarak kazandıklarını ancak bu galibiyetin daha da güzel hale gelebilmesi için kesinlikle bu maçı da kazanmaları gerektiğini de söyledi. Dumlupınar maçında çok iyi futbol ortaya koyduklarını bir kez daha yineleyen Aytaç, Binatlı karşısında da iyi futbol ortaya koyabilmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Karşılaşmada eksik olmadığının bilgisini veren Bülent Aytaç, Binatlı’nın da puana ihtiyacı olduğunu, rakiplerinin de bu maça büyük önem gösterdiğini sözlerine ekledi.

“Güzelyurt halkını maça bekliyoruz”

Karşılaşma öncesinde hem Bülent Aytaç, hem de Gökmen Davutoğlu, mücadelenin centilmence geçmesini temenni ederken, tüm Güzelyurt halkını bu tarihi geceye tanıklık etmek için maça davet etti.

3’üncü kez karşılaşacaklar

Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu 2 sezon aradan sonra sezon başında karşı karşıya gelmişlerdi. İlk olarak sezon öncesinde KTSYD Kupası’nda karşılaşan iki Güzelyurt ekibi, müthiş bir maç ortaya koymuştu. Sezon öncesinde oynanan bu özel maçı Binatlı kazanmış, ancak ligin 3’üncü haftasında oynanan lig maçını ise Baf Ülkü Yurdu kazanmıştı. Bu sezon, iki takım arasındaki 3’üncü maç olacak. Maçı tecrübeli hakem Mehmet Malek yönetecek.