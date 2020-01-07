Güzelyurt'ta su taşkınları

Yoğun yağışlar özellikle Guzelyurt bölgesinde etkili oldu. Polis sürücüleri su taşkınına karşı uyarırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise Güzelyurt Baraj'ının taşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi.

Polis su taşkını nedeniyle Taşpınar - Güzelyurt Anayolu'nun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ulaşımın Doğancı köyü üzerinden sağlandığı bildirildi.

Güzelyurt - Lefke Anayolu'nun Yeşilyurt köyü içerisinde de su taşkını nedeniyle yolun bazı bölümlerinin su altında kaldı, polis sürücülerin yolda yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

Güzelyurt Baraj'ına doğru giden su

Fotoğraf ve görüntü Salahi Şahiner