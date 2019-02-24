Güzelyurt'ta silahlı saldırı!

Güzelyurt’ta bugün öğle saatlerinde bir otoparkta silahlı saldırıya uğrayan Oğuz Altunterim, sağ ayak baldırından yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre 13:30 sıralarında Güzelyurt’ta Şht. Cengiz Ratip Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta uğradığı silahlı saldırı sonucu 32 yaşındaki Oğuz Altunterim sağ ayak baldırından yaralandı.

Altunterim’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındığını açıklayan polis, olayla ilgili soruşturmanın da devam ettiğini duyurdu.