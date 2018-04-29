Güzelyurt’ta kazanan yok: 1-1

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Olgun Canik, Halil E. Canaloğlu

BİNATLI: Yusuf, Reşit Erişik, Çağdaş Arslan, Erbay Bertiz, Ayhan Dumancı, Mehmet Erol, Taner Bingöllü (Dk.66 Mehmet Neşe), Kehinde, John E. Bello (Dk. 90+1 Mustafa), Şenol Şöför, Peter (Dk.83 K. Yıldırım)

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Erdoğ Barkınay, Yusuf Beyazi, Yakubu Malik, Kaan (Dk.71 Rasheed), Adil Uçar, Arif Uysal, Halil, Emre Özsin

GOLLER: Dk.86 Mehmet Erol (Binatlı) – Dk.90+4 Yasin Kurt (P) (MTG)

K-Pet Süper Lig’in 29’uncu hafta mücadelesinde Binatlı ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 86’ncı dakikasında Binatlı Mehmet Erol ile öne geçerken, 90+4’üncü dakikada Mağusa Türk Gücü kazandığı penaltı atışından Yasin ile yararlanarak 90 dakikanın 1-1 tamamlanmasını sağladı. Bu skorla Binatlı 50, Mağusa Türk Gücü 38 puana yükseldi.