Güzelyurt’ta ‘kaçak’ operasyonu



Güzelyurt’ta polisin düzenlediği operasyonda ülkede kayıtsız oldukları tespit edilen Pakistan uyruklu zanlılar Ghulam Murtaza, Muhammad Tarıq, Muhammad Bılal, Salad Uddın ve Hindistan uyruklu Ampitral Sıngh tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Can Mulla, 13.08.2019 tarihinde Güzelyurt'ta tespit edilen Pakistan uyruklu zanlılar Ghulam Murtaza, Muhammad Tarıq, Muhammad Bılal, Salad Uddın ve Hindistan uyruklu Ampitral Sıngh’in ikamet izinsiz ve çalışma izinsiz suçlarından methaldar olduklarını mahkemeye aktardı.

Mulla, Muhaceret Şubesi'nden yapılan soruşturmada; zanlı Ghulam Murtaza’nın 07.11.2012, zanlı Muhammad Tarıq’ın 27.04.2018, Muhammad Bılal’ın 07.05.2018, Ampitral Sıngh’in 08.10.2018 ve Salad Uddın’in 17.05.2018 tarihlerinden itibaren ön izin şartlarını yerine getirmediklerinden dolayı bugüne kadar ikamet izinsiz ve çalışma izinsiz olarak kalmakta olduklarının tespit edildiğini anlattı.

Mulla, İçişleri Bakanlığı'ndan alınacak ifadeler ve yazışmalar olduğuna değinip, zanlıların ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Murtaza, kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarına ve zanlı Ghulam Murtaza’nın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.