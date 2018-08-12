Güzelyurt'ta 'huzur operasyonu'

Güzelyurt’ta dün 22.30-01.30 saatleri arasında trafik ve huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre huzur operasyonu kapsamında alkollü içki satışı yapan kahvehaneler, barlar, gece kulüpleri kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise, 150 araç kontrol edildi; 28 araç sürücüsü aleyhinde çeşitli suçlardan dolayı ileri işlem başlatıldı.

MEHMETÇİK’TE ANİ ÖLÜM...

Mehmetçik’te dün İngiliz uyruklu Thomas Raymond Payne (E-82), ikametgâhında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Aynı gün müteveffanın cesedi üzerinde, doktor tarafından yapılan muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Müteveffanın cesedi otopsi için Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, soruşturma devam ediyor.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Öte yandan Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada R.D’ye (E-32) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, sözkonusu kişinin, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Adı edilenin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Yine dün, Taşkınköy-Lefkoşa’da T.Ş’nin (E-44) ikametgâhında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Adı edilen ve mesele ile ilgisi görülen M.N.Ş. (E-36) tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

Öte yandan bugün saat 02.40 sıralarında, Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada A.T.N’nin (K-21) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 600 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Adı edilenin tutuklandığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

HASPOLAT’TA HIRSIZLIK...

Haspolat’ta dün saat 07.15 sıralarında, H.K’nin (E-38), Haspolat Çemberi yanında toprak alanda park halinde bulunan bir araçtan akü çaldığı tespit edildi.

Bahse konu akü, adı geçenin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. H.K’nin tutuklandığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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