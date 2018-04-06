Güzelyurt'ta hırsızlık: 2 tutuklu

Güzelyurt'ta bir konfeksiyon mağazasından 165 TL’lik kıyafet alan ve ödemeden çıkan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, önceki akşam meydana gelen hırsızlık olayında, “Aygün Giyim” isimli iş yerinde müşteri olarak bulunan D.K.(K-22) ve F.C’nin (K-19), mağazadan 165 TL tutarında iki parça kıyafet alıp ödemeden mağaza dışına çıkarak hırsızlık yaptı.