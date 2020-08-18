Güzelyurt'ta hırsızlık

Güzelyurt’ta, Hüseyin Mitoğlu’nun evinin avlusunda bulunan ambardan 1 adet bisiklet, 2 çift akü şarj kablosu, 2 adet elektrikli parlatma aleti, 1 adet pilli matkap, 1 adet küçük spiral makinesi, 1 adet mermer kesme aleti, 1 adet elektrikli zımpara makinesi, 2 adet araba aküsü, 1 adet araç yıkama makinesi, 1 adet elektrikli araç şarj etme cihazı, 1 adet zincirli kantar, 1 adet at eğeri ve dizginleri, 1 adet bakır tava ile çeşitli araç tamir anahtarları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.T. (E-22) ve K.T. (K-19) tutuklandı.

MAĞUSA’DA DEDEKTÖR BULUNDU

Mağusa’da, A.A.’nın (E-37) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz olarak 2 adet dedektör, dedektöre ait monüter ve aksamları bulunarak emare olarak alındı. Zanlı tutuklandı.

100 adet vigo balya yandı

Mağusa’da, Vehbi Kabak’a ait ağıl içerisinde henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 100 adet kare vigo balya yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.