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  3. Güzelyurt’ta hedefe attılar
Güzelyurt’ta hedefe attılar

Güzelyurt’ta hedefe attılar

Baf Ülkü Yurdu Okçuluk kulübü tarafından organize edilen para ödüllü açık alan yarışması Cumartesi yapıldı

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KKTC Okçuluk Federasyonu 2018 yılı faaliyet programı çerçevesinde organize edilen ikinci Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı para ödüllü organizasyon 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

92 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren 42 minik-yıldız-genç-büyük bayan ve erkek olimpik ve makaralı yay kategorilerinde yarışmacılara nakit para ve kupa ödülleri kurum yöneticileri tarafından verildi. Dereceler şöyle:

 

Minik kız (Olimpik yay)

  1. Şerife KELEŞ            Girne  Amerikan Okçuluk Takımı
  2. Işık Tez                       Girne Amerikan Okçuluk Takımı
  3. Deniz YALÇIN         Girne Amerikan Okçuluk Takımı

 

Minik Erkek 

  1. Hasan BİLGEHAN               Mağusa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı
  2. Erdem HIRKA                      Güzelyurt Okçuluk Derneği
  3. Berkin ALTINDAĞLI          Girne Amerikan Okçuluk Takımı

 

Yıldız Kız (Olimpik Yay)

  1. İdal KUTLUHAN                 Yenikent Okçuluk Takımı
  2. Ceren BULANCAK             Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı
  3. Sedef KERVANLI               Güzelyurt Okçuluk Derneği

 

Yıldız Erkek (Oklimpik Yay)

  1. Çetin ERDİNÇ          Güzelyurt Okçuluk Derneği
  2. Eren PAŞA                Mağusa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı
  3. Pertev DİRENÇ        Güzelyurt Okçuluk Derneği

 

Genç Bayan (Olimpik Yay)

  1. Efsane BULANCAK            Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı
  2. Pembe ULUÇ                                    Güzelyurt Okçuluk Derneği
  3. Sıdıka CEMMEDO               İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Okçuluk Takımı

 

Genç Erkek (Olimpik Yay)

  1. Eray MERTTÜRK     Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı
  2. Osmancan ŞEKER    Mağusa Gelişim Akademisi Okçuluk Takımı
  3. Melih YAĞIZ                        Yenikent Okçuluk Takımı

 

Büyük Bayan (Olimpik Yay)

  1. Fatma KUTLUHAN     Yenikent Okçuluk Takımı
  2. Ebru BULANCAK        Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı
  3. Gülhanım ÇAKAL       Girne  Amerikan Üniversitesi  Okçuluk Takımı

 

 

 

 

Büyük Erkek (Olimpik Yay)

  1. Yılmaz KUTLUHAN            Yenikent Okçuluk Takımı
  2. Seçuk DOĞAN                     Güzelyurt Okçuluk Derneği
  3. Muharrem KURAL               Güzelyurt Okçuluk Derneği

 

Makaralı Yay Bayan 

  1. Ayşen TEZ               Girne  Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı
  2. Uysal OLDAÇ          Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı
  3. Bahire BEŞİKTAŞ   Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı

 

Makaralı Yay Erkek

  1. Osman TEZ                     Girne  Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı
  2. Serkan TAYDAŞ              Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı
  3. Hüseyin MISTIKOĞLU   Yenikent Okçuluk Takımı

 

Mix Takım Büyükler (Olimpik Yay)

  1. Osman TEZ-Ayşen TEZ                   Girne  Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı  
  2. Serkan TAYDAŞ-Uysal OLDAÇ         Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı
  3. İsvendiyar KUŞ-Bahire BEŞİKTAŞ    Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı

 

Mix Takım Olimpik Yay

  1. Yılmaz KUTLUHAN-Fatma KUTLUHAN     Yenikent Okçuluk Takımı
  2. Kemal EKDAL-Gülhanım ÇAKAL                 GAÜ Okçuluk Takımı  
  3. Ebru BULANCAK-Muammer BULANCAK  BÜYOkçuluk Takımı

 

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