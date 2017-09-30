Güzelyurt’ta gol yok: 0-0

K-Pet Süper Lig’in 2’nci haftasının açılış maçında Binatlı, Lefke’yi konuk etti. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada Lefke oyuncusu Rahmi Çelik, 80’inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele sonrasında ev sahibi Binatlı 4, konuk ekip Lefke ise 2 puana ulaştı.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa*, Sabriye Atikoğlu**, Emine Yarkın**

BİNATLI

Yusuf Yontar**

Reşit Erişik**

Taner Bingöllü**

Erbay Bertiz**

Sertaç Özbil**

Amoo Kehinde*

Kemal Uçaner**

Abdullah Umut**

Evor John Bello**

Burak Sarıkaya*

Abia Israel**

(Dk.67 Murat Gertik**)

LEFKE:

Mehmet Özeralp**

Yakup Esmerarslan**

(Dk.70 Mehmet Toros)

Aykut Esmerarslan***

Zekai Serdar*

(Dk.76 Berk Öreç)

Rahmi Çelik*

Kaan Savaşkan**

Allen Assogba**

Augustine**

Cedric**

Burak Koçar*

(Dk. 79 Kasım Tağman)

Yılmaz Şipal**

GOL: -

KIRMIZI KART: Rahmi Çelik (Lefke)