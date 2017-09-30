Güzelyurt’ta gol yok: 0-0
Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı.
K-Pet Süper Lig’in 2’nci haftasının açılış maçında Binatlı, Lefke’yi konuk etti. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada Lefke oyuncusu Rahmi Çelik, 80’inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele sonrasında ev sahibi Binatlı 4, konuk ekip Lefke ise 2 puana ulaştı.
Hüseyin ÖZBARIŞCI
STAT: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Osman Özpaşa*, Sabriye Atikoğlu**, Emine Yarkın**
BİNATLI
Yusuf Yontar**
Reşit Erişik**
Taner Bingöllü**
Erbay Bertiz**
Sertaç Özbil**
Amoo Kehinde*
Kemal Uçaner**
Abdullah Umut**
Evor John Bello**
Burak Sarıkaya*
Abia Israel**
(Dk.67 Murat Gertik**)
LEFKE:
Mehmet Özeralp**
Yakup Esmerarslan**
(Dk.70 Mehmet Toros)
Aykut Esmerarslan***
Zekai Serdar*
(Dk.76 Berk Öreç)
Rahmi Çelik*
Kaan Savaşkan**
Allen Assogba**
Augustine**
Cedric**
Burak Koçar*
(Dk. 79 Kasım Tağman)
Yılmaz Şipal**
GOL: -
KIRMIZI KART: Rahmi Çelik (Lefke)