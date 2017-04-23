Güzelyurt’ta gol sesi çıkmadı: 0-0

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, İsfendiyar Açıksöz, Engin Akkagün

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan Nay, Bünyamin Ayaz, Joseph, Mustafa Tekpınar, Hürcan Şenkardeşler (Dk.83 Tahsin Denizsever), Hüseyin Hürben, Arif Öztürk, Hasan Sedatgil, Ediz Çukurovalı (Dk.58 İltaç Keçeli), Charalampos Loizou, Lelo Mbele

TÜRK OCAĞI: Matthaıos Andreou, Yunus Emre İleli, Coşkun Ulusoy, Bilal Ceylan, Mustafa Ercan, James Akpama Obongha, Justice Amenyaglo, Muhammed Ali Uçar (DK.73 İlker Tek), Salih Can Arslan (Dk.46 Hasan Sadrazam), Ertaç Taşkıran, Chukwuemeka Uzokwe (Dk.55 Sadick Adams)

K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftasında Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya gelen Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Baf Ülkü Yurdu 33 puana yükselirken, Türk Ocağı ise 40 puana yükseldi. Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu, 28’inci haftada aldığı bu beraberlik sonrasında bu sezon için lige tutunmayı başardı.