YENİDÜZEN

Güzelyurt’ta oto park çalışması yapılırken çam ağacı devrildi. Güzelyurt ‘ta İskan Dairesi karşısındaki eski bir çocuk parkının oto parka dönüştürülmesi için yapılan çevre düzenlemesi sırasında, çınar ağacının kökleri tahrip edilmesi nedeniyle zarar gördü.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Biyologlar Derneği Medya Sekreteri Hasan Sarpten, Güzelyurt Belediyesi tarafından bölgede uzun zamandır atıl duran çocuk parkının, oto park yapılması için karar üretildiği ve tepkilere rağmen bölgede çevre düzenleme çalışmaları başlattığını aktardı. Ekiplerin yaptığı düzenleme çalışmasında, ağacın etrafına dört bir taraftan beton dökülmesi ve yapılan kazılar soncunda kökleri toprak üzerinde kalan çınar ağacının önceki akşam devrildiğini açıkladı.

Fotoğraflar: Sosyal medya