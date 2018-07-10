Güzelyurt’ta Canbolat üstünlüğü

Ülkemizin en prestijli turnuvaları arasında yer alan ve Güzelyurt Darts Birliği (GDB) ile Güzelyurt Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Açık Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Güzelyurt Portakal Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Açık Darts Turnuvası’nda Erkan Canbolat şampiyon oldu.

GDB Lokali’nde gerçekleşen para ve kupa ödüllü turnuvada Erkan Canbolat, finalde Mustafa Behlül’ü 5-4 yenerek mutlu sona ulaştı.

Serdar Ekbiç ile John Swayne arasındaki üçüncülük mücadelesini John Swayne kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri, Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyeleri Av. Doğa Zeki ve Hasan Kalkanlı’lı ile birlikte GDB Başkanı Abuzer Ekbiç, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Orakçıoğlu, Engin Portakalcıoğlu, Osman Evirgen ve Emir Kasapoğlu tarafından verildi. Turnuvada genel sıralamam şöyle:

Genel Klasman

1.Erkan Canbolat

2.Mustafa Behlül

3.Srdar Ekbiç

3.John Swayne

5.Evren Balıkcı

6.Caner Bozbeyli

7.Sedat Sedatgil

8.Cüneyt Armut

Yan Ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Erkan Canbolat (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Chrish Alder (160 sayıdan)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Erkan Canbolat (14 darts)