Güzelyurt'ta “Biyoteknoloji Laboratuvarı" açılıyor

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Güzelyurt İstasyonu'nda kurulan ve hastalıktan ari fideler yetiştirilmesine imkan tanıyacak “Biyoteknoloji Laboratuvarı” Perşembe günü hizmete giriyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, açılış töreni saat 11.00’de yapılacak.

Laboratuvarda “sürgün ucu aşılama” tekniği ile virüslerden arındırılmış turunçgil fidanı üretilecek. Bu yöntemle, virüslü veya virüs benzeri hastalıklı fidanların dikimiyle, hasatta virüsten dolayı yaşanacak verim kaybının engellenmesi hedefleniyor.