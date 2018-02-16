Güzelyurt ve İskele’de “Trafik ve huzur operasyonu”

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün 15.00 – 17.00 saatleri arasında “Asayiş ve Trafik Operasyonu” düzenlendi.

Polis açıklamasına göre, operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, bahis evleri ve alkollü içki satılan yerlerde yapılan kontroller neticesinde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu, toplam 234 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 32 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İSKELE’DE “TRAFİK VE HUZUR OPERASYONU”

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında da dün 17.30 – 19.30 saatleri arasında “Trafik ve Huzur Operasyonu” düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ve kumarhanelerin kontrol edildi belirtilen açıklamada, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu bu bölgede ise toplam 256 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 33 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.