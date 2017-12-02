CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve elli milletvekili adayı Güzelyurt’ta yurttaşlarla kucaklaştı. Kent pazarının ardından çarşıda ve terminal bölgesinde yürüyüş yapan CTP’li heyet halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. CTP’li adaylar 7 Ocak seçimlerine yönelik hazırlanan parti programı hakkında bilgi verdi. Özellikle üretim konularında gelen soruları yanıtlayan CTP’liler, kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran bir sistem yaratmak için halktan yetki istedi. CTP’nin ekonomik ve sosyal kalkınma planının hazır olduğunu aktaran CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise ülkedeki sorunları çok iyi bildiklerini ve çarelerinin de hazır olduğunu kaydetti. Erhürman, CTP’nin güçlü kadrosuyla çalışıp, başaracaklarını ve yeni sistemi halkın da desteğiyle kuracaklarını söyledi.

“Üreten yok olmaz” dedik”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı sohbetlerde göreve geldiği günden beri ‘üreten yok olmaz’ dediğini, üretim ve ekonomi politikaları üzerinde çalıştığını, uzmanlarla birlikte uzun süren çalışmaların ardından ortaya bir plan çıkardıklarını ve bu planı uygulamak için 7 Ocak’tan sonrasını beklediklerini kaydetti. Ulaştırma politikaları sayesinde üretilen ürünleri dış pazarlara daha kolay ve daha düşük maliyetle ulaştırılmasını sağlayacaklarını kaydeden Erhürman, “Bölgesel kalkınma planları arasında Güzelyurt üretim konusunda en önemli yere sahip. Güzelyurt sürdürülebilir, standardı yüksek, kesintisiz üretim yapacak ve tüm Kıbrıs kazanacak” dedi.

Türkiye’den gelen su tarıma akacak

Erhürman yaptığı sohbetlerde su sıkıntısı çeken üreticilere göreve gelir gelmez çare üreteceklerini, planlamanın yapıldığını kaydetti. Erhürman, “Halen denize akıtılan ve kullanılamayan su, geçici tedbirlerle mümkün olan en geniş alanda tarımsal amaçlı kullandırılacak. Mevcut olanaklar kullanılarak maksimum su üretim alanlarına ulaşacak. Ana sulama projesi tamamlanana kadar bu tedbirlerle su vermeye devam edeceğiz. Öncelikli işlerimizden biri de bu olacak” dedi.