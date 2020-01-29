"Güzelyurt sokaklarında yürünebilecek kaldırım yok"

Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt Belediyesinin çalışmalarını eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt sokaklarında yürünebilecek kaldırım olmadığı iddia dildi.

Sokakta yaşayan ve günden güne artan hayvan popülasyonunun önüne geçmenin Belediyenin sorumluluğu olduğu ileri sürülen açıklamada, “Omorfo’nun ve Omorfo’da yaşayan insanların, hayvanların ve diğer canlıların çıkarı için uğraşmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.