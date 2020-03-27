Güzelyurt polisinden uyarı

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu halka çok acil ve gerekli olmadıkça marketlere gitmeme çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca, "Acil bir durumda evden TEK kişi olarak bu işlerimizi hızlı bir şekilde tamamlayarak evimize dönelim. Eksiklerimizi, ihtiyacımız olabilecekleri önceden belirleyelim, mümkün olduğunca market alışverişimizi TEK seferde ve GEREKLİ düzeyde bitirelim" ifadelerine yer verildi.

İşte açıklama.ç

Değerli Güzelyurt halkı,

Bulunduğumuz koşullar çerçevesinde hareket ederek lütfen ÇOK ACİL ve GEREKLİ olmadıkça MARKETLERE gitmeyiniz. Acil bir durumda evden TEK kişi olarak bu işlerimizi hızlı bir şekilde tamamlayarak evimize dönelim. Eksiklerimizi, ihtiyacımız olabilecekleri önceden belirleyelim, mümkün olduğunca market alışverişimizi TEK seferde ve GEREKLİ düzeyde bitirelim.

Bu süreçte çalışmak zorunda olan emekçilerimiz görevlerini büyük bir özveri ve fedakarlık ile yerine getiriyor. LÜTFEN onlara yardımcı olalım.